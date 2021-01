DENIS TORNA A CASA – IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA HA DISPOSTO GLI ARRESTI DOMICILIARI PER VERDINI, CHE LASCIA REBIBBIA DOPO 80 GIORNI DI DETENZIONE. IL MOTIVO? L'EMERGENZA SANITARIA SCOPPIATA AL CARCERE ROMANO PER UN FOCOLAIO DI CORONAVIRUS, CON 90 CONTAGI TRA I DETENUTI...

GIUSTIZIA: SCARCERATO VERDINI, AI DOMICILIARI PER EMERGENZA COVID A REBIBBIA* = (Adnkronos) - Denis VERDINI torna a casa. L'ex plenipotenziario azzurro è stato scarcerato. Il giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe concesso gli arresti domiciliari all'ex senatore di Fi a seguito dell'emergenza sanitaria scoppiata al carcere di Rebibbia per un focolaio di Coronavirus che ha portato in questi giorni a 90 contagiati tra i detenuti, di cui alcuni ricoverati all'ospedale.

VERDINI, prossimo al compimento dei 70 anni, era entrato dell'istituto penitenziario romano lo scorso 3 novembre a seguito della sentenza di condanna definitiva nell'ambito del processo sull'ex Credito cooperativo fiorentino. La decisione, dunque, di concedere i domiciliari all'ex leader di Ala e plenipotenziario azzurro, è stata presa per motivi di salute a causa della grave situazione in cui versa il carcere di Rebibbia dopo il forte incremento dei casi di Covid-19 registrato nelle ultime settimane. Sempre a quanto apprende l'Adnkronos, il provvedimento è assolutamente temporaneo. Il rientro in cella sarebbe previsto per i primi di marzo.

