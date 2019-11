DENTE PER DENTE - CON LA CRISI ECONOMICA, MOLTI ITALIANI NON RIESCONO A PERMETTERSI LE CURE ODONTOIATRICHE PER LE PROTESI E IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA - E INIZIANO A RIAPPARIRE LE DENTIERI LOW COST, QUELLE DA INFILARE NEL BICCHIERE CON LA PASTIGLIA…

Marco Belpoliti per “la Repubblica”

La pastiglia dei nonni è scomparsa. Da qualche tempo sui giornali non appaiono più le pubblicità dei prodotti per pulire le dentiere e quelle degli adesivi specifici per farle aderire al palato. Sono dunque sparite le dentiere? Probabilmente no.

Tuttavia se ne vedono sempre meno. La dentiera è stato per decenni uno strumento importante per le persone anziane, e sino a tre decenni fa si era anziani in una età compresa tra i sessanta e i settanta. Poi la vita s' è allungata e la dentiera è diventa un oggetto indispensabile. La dentiera è una protesi rimuovibile, che sostituisce in parte, o totalmente, i denti mancanti. Sino a qualche tempo fa la cura dei denti era molto minore, sia nell' età infantile che in quella adulta, per cui intorno ai sessanta e settanta subentrava la necessità di provvedere a sostituire i denti mancanti avendone i mezzi per farlo. La dentiera costa non poco.

Esistono vari tipi di protesi rimuovibili: la dentiera parziale, quella completa e la dentiera senza palato. Le dentiere assolvono a un doppio compito: aiutano a masticare bene e insieme migliorano l' aspetto estetico. Dopo secoli di denti mal messi, storti o caduti, gli anziani hanno cominciato ad avere denti ben distanziati, sorrisi perfetti e soprattutto denti bianchissimi. La dentiera completa è la meno costosa delle protesi; comporta la sostituzione di gran parte dei denti presenti in bocca.

Esiste però una dentiera fissa che s' installa sugli impianti preesistenti, che non si toglie più di notte quando si dorme. La classica dentiera si immerge infatti nottetempo nel bicchiere insieme con la pastiglia che la ripulisce. Oggi ci sono dentiere senza palato, poiché la tecnica odontotecnica s' è evoluta. La dentiera costituisce perciò una vera e propria protesi sociale.

Esistono anche strutture low cost, che la forniscono nelle unità sanitarie locali. L' aspetto estetico è diventato infatti decisivo anche per quanto riguarda la bocca: un bel sorriso fa molto. Tuttavia ora s'installano meno dentiere di un tempo, per via della diffusione delle cure dentarie, che ha diminuito la caduta di denti e la creazione dei cosiddetti impianti.

L'educazione dentale attuata nelle scuole e sulla stampa ha cambiato le abitudini degli italiani. Per realizzare le dentiere occorre ancora una notevole manualità, perché si tratta di un lavoro artigianale.

Sino a ieri vi provvedevano gli odontotecnici che, pur non essendo medici laureati, possedevano questa capacità e operavano nelle bocche dei pazienti. Oggi invece si usano metodi digitali per ottenere i profili delle bocche come le cosiddette Cadcam. La perdita di manualità viene in parte suffragata dalla strumentazione a disposizione. Il problema nuovo è che la crisi economica ha minato i redditi della classe media e le cure mediche non sono più per lei una priorità. Le cure dentarie costano.

Tornerà la pastiglia dei nonni?