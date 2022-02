DAGONEWS

giornalista cnn riprende scontro a fuoco tra soldati russi e ucraini 3

Un giornalista della CNN che sta seguendo la guerra in Ucraina si è ritrovato in mezzo a uno scontro a fuoco in diretta televisiva tra le forze speciali russe e i difensori ucraini in un aeroporto poco fuori Kiev.

Soldati russi e ucraini si sono scontrati in una battaglia per il controllo dell'aeroporto di Hostomel (Gostomel), un aeroporto per voli cargo vicino a Kiev. Poco prima Matthew Chance della CNN aveva iniziato a parlare con i soldati russi, credendo fossero ucraini. Pochi attimi e la situazione è precipitata: Chance, scioccato nell'apprendere che stava parlando con le truppe russe, si è ritrovato nel mezzo di un contrattacco dei soldati ucraini.

giornalista cnn riprende scontro a fuoco tra soldati russi e ucraini 4

Il filmato mostra Chance e un collega, entrambi con indosso giubbotti antiproiettile con la "stampa", accovacciati contro un muro per evitare di essere coinvolti nello scontro.

giornalista cnn riprende scontro a fuoco tra soldati russi e ucraini 1 giornalista cnn riprende scontro a fuoco tra soldati russi e ucraini 2 bombardamenti russi in ucraina 2 cnn invasione russia in ucraina bombardamenti russi in ucraina 1 invasione russa in ucraina cnn bombardamenti russi in ucraina 3