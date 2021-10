IL DERBY DELLA LEGALITA’: DOPO LA BIRRERIA DI BUZZI, A ROMA ARRIVA IL PUB DEL "CAPITANO ULTIMO": "I MIEI PIATTI NEL RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA" - L'EX UFFICIALE DEI CARABINIERI CHE CATTURÒ TOTO RIINA SBARCA NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE CON I RAGAZZI DELLA SUA CASA FAMIGLIA. E NASCE LA SUA TELEVISIONE, ULTIMO TV. A GESTIRLA SARÀ IL REGISTA TELEVISIVO AMBROGIO CRESPI, TRAVOLTO DA UN'INCHIESTA SUI RAPPORTI FRA 'NDRANGHETA E POLITICA A MILANO E POI GRAZIATO DA MATTARELLA...

buzzi

Alessia Candito per "la Repubblica - Edizione Roma"

Panino " Dandy" o pasta ai caduti di mafia? Piadina " Libanese" o crostone ai morti in servizio? Nella Capitale, la cultura della legalità rischia di passare per un derby gastronomico fra locali nati e pensati in ambienti diametralmente opposti.

A pochi giorni dall'apertura della birreria di Salvatore Buzzi - uomo chiave dell'inchiesta "Mondo di mezzo" che oggi attende a piede libero la rideterminazione della pena dopo una condanna a più di 18 anni - a far irruzione nel settore food è Sergio De Caprio, meglio noto come il " capitano Ultimo" che ha personalmente ammanettato Totò Riina. Terminata l'esperienza da assessore all'Ambiente in Calabria, De Caprio non sembra aver voglia di rassegnarsi a una vita da pensionato dell'Arma e ha annunciato l'apertura del suo "pub della legalità".

salvatore buzzi apre il suo locale a roma 8

Nel nuovo locale, con sede presso l'Associazione Volontari Capitano Ultimo, «non celebreremo i criminali della ' terra di mezzo', ma ricorderemo i nostri caduti, i nostri esempi, i nostri combattenti. Per non dimenticarli » fa sapere l'ufficiale. Come? Anche con «piatti che portano il nome dei caduti. Forze dell'Ordine, magistrati, giudici, uomini comuni, in ricordo delle vittime, perché noi non dimentichiamo chi ha lottato per le nostre vite ed è caduto in battaglia ». In più, fra un panino evocativo e un piatto in memoria - progetta Ultimo - ci sarà spazio per incontri e dibattiti.

salvatore buzzi apre il suo locale a roma 6

A lavorarci, i ragazzi della casa famiglia fondata dall'ufficiale a Tor Bella Monaca, quasi tutti - spiega - in regime di " messa alla prova" dopo qualche guaio con la giustizia. E a breve messi a servire ai tavoli. Ma questa non è l'unica iniziativa progettata da De Caprio, uomo dalle mille vite e dai mille volti, eroe celebrato da fiction per aver messo le manette ai polsi al capo della Cupola, ma anche finito nei guai (giudiziari) per non averne perquisito il covo, in passato comandante del Ros e del Noe ma anche fondatore di una casa famiglia, carabiniere prestato ai Servizi divenuto assessore regionale. Un percorso complesso, a tratti contraddittorio, spesso burrascoso, che oggi si arricchisce di due nuove tappe. La ristorazione, certo. Ma anche una nuova avventura da patron di un'emittente televisiva. Nome? Ultimo tv, ovviamente. Contenuti? Tutti incentrati sulla legalità.

salvatore buzzi apre il suo locale a roma 5

A gestirla sarà il regista televisivo Ambrogio Crespi, travolto da un'inchiesta sui rapporti fra 'Ndrangheta e politica a Milano, condannato a sei anni per aver comprato voti anche in ambienti vicini ai clan per l'assessore regionale lombardo Domenico Zambetti, poi graziato nel settembre scorso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tutto merito di un impegno, anche cinematografico, per la legalità, sempre sottolineato dal comitato a sostegno della domanda di grazia, costituito dal fratello Luigi Crespi, il sondaggista preferito di Silvio Berlusconi.

capitano ultimo

A supportare quella campagna, anche il Capitano Ultimo, celebrato da Crespi nel documentario " Le ali del Falco", raccontato fra rapaci e ragazzi in regime di messa alla prova nella sua comunità. Un lavoro che a De Caprio deve essere piaciuto se con Crespi ha deciso di lanciarsi nell'avventura televisiva. Ma a dettare la linea sarà, ovviamente, solo lui. « Daremo spazio agli ultimi, a chi voce non ne ha, per far sì che l'uguaglianza e i diritti siano di tutti, nessuno escluso.

Vogliamo traferire un messaggio forte e chiaro verso le nuove generazioni». Insomma, spiega «parlerà della povera gente, di legalità nel senso di equità». Certo toccherà trovare chi la porti avanti. I ragazzi della casa famiglia ci sono, ma si cercano volontari, vip alla Raoul Bova, volto di Ultimo in film e fiction, inclusi. k Il soprannome Sergio De Caprio è il vero nome del carabiniere che arrestò Totò Riina, conosciuto come Capitano Ultimo.

raoul bova capitano ultimo 6 JOLE SANTELLI CAPITANO ULTIMO capitano ultimo capitano ultimo a 'non e' l'arena' 1 capitano ultimo CAPITANO ULTIMO CON L AQUILA SERGIO DE CAPRIO - CAPITANO ULTIMO