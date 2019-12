DESCALZI HA CONSEGNATO A LUCA LOTTI DEI DOCUMENTI SUL FRATELLO DEL PM PAOLO IELO? - INTERVISTATO DA “REPORT”, LUCA PALAMARA NON SMENTISCE: “QUELLO CHE LOTTI HA DETTO NELL’INTERCETTAZIONE C’È, C’È L’AUDIO LÌ BASTA RICHIEDERLO. QUELLO CHE HA DETTO HA DETTO. NON DUBITAVO CHE QUELLO CHE MI VENIVA DETTO NON FOSSE VERO” - L’ENI HA SMENTITO…

Dal “Fatto quotidiano”

Un po’ parla e un po’ no. Di certo Luca Palamara non smentisce nettamente. Durante un colloquio con un giornalista di Repor t (in onda ieri sera su Rai3), l’ex presidente dell’Anm non nega che sia stato l’ex sottosegretario Luca Lotti a chiedere al numero uno di Eni, Claudio Descalzi, carte sul fratello di Paolo Ielo, il pm di Roma che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’ex ministro dello Sport nell’ambito dell’inchiesta Consip.

La vicenda – che emerge dalle intercettazioni dell’inchiesta di Perugia dove Palamara è indagato per corruzione – fa riferimento all’astensione del pm Ielo in un procedimento sui rapporti tra Eni e una società riferibile, per i pm, a Piero Amara: il fratello di Ielo è un avvocato e ha lavorato (ma in realtà a partire da molti anni prima) con l’Eni.

Per questo Ielo si è astenuto. Report chiede dunque a Palamara: “Lui (Lotti, ndr) dice Descalzi mi ha dato le carte”. E Palamara: “Quello che ha detto nell’intercettazione c’è, è proprio quella, c’è l’audio lì basta richiedere l’audio, quello che ha detto ha detto”. E poi aggiunge: “Non dubitavo che quello che mi veniva detto non fosse vero”. L’Eni ha smentito che “Descalzi abbia mai consegnato a Lotti documentazione sul Domenico Ielo”.