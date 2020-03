DESERTO NAPOLETANO – DALL’OSPEDALE COTUGNO, DOVE SI CURANO I CONTAGIATI, AI QUARTIERI SPAGNOLI FINO AL VOMERO E AL CENTRO STORICO: NAPOLI COME NON L’AVETE MAI VISTA – IL TIME LAPSE DELLA CITTÀ SVUOTATA DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS – VIDEO

Riccardo Siano per www.repubblica.it

time lapse di napoli in quarantena 4

La città deserta, il silenzio dei vicoli, gli scorci inattesi. Ecco il timelapse di Riccardo Siano da Posillipo all'ospedale Cotugno, passando per via Caracciolo, via Filangieri, Quartieri spagnoli, piazza Municipio, Medina, Dante, centro storico, piazza Borsa Salvator Rosa e Vomero.

