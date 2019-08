DEVIL’S SPRAY – LA BANDA DI CORINALDO FACEVA RAPINE ANCHE IN TRASFERTA: FURONO ARRESTATI A PARIGI DOVE AVEVANO RAPINATO DUE PERSONE AL FESTIVAL ELECTROLAND, A DISNEYLAND – NEL LORO ULTIMO “TOUR” ESTIVO, NEL 2109, AVEVANO FATTO 17 SPEDIZIONI: UNA OGNI DUE GIORNI. FESTE, CONCERTI, DISCOTECHE ED EVENTI IN SPIAGGIA – COME COLPIVANO - VIDEO

Carlo Gregori per “la Stampa”

La gita a Parigi era diretta sì a Disneyland, ma non per rapinare genitori e nonni dei bambini che girano tra i castelli e i giganti di Pippo e Paperino. No, erano andati a tentare il colpo grosso in uno dei maggiori dance festival europei, l' Electroland, ospitato da anni nel parco divertimenti dei Disney Studios. Ma tutto è andato storto. Sono stati arrestati perché la polizia li ha bloccati in tempo su segnalazione di due rapinati. Nella loro camera, in un hotel di lusso a Serris, sono state trovate cinque catene d' oro strappate e droga.

La condanna in Francia

Il giudice li ha condannati a quattro mesi ciascuno con la condizionale. Sono tornati in Italia "muti". Ma i quotidiani parigini hanno scritto, seppur genericamente, dei quattro «arracheurs italiens», i ladri di catene d' oro. Ora sappiamo chi erano «les italiens»: i modenesi Andrea Cavallari, Moez Akari, la ragazza di Andrea e Antonia, entrambe tra i sei indagati minori. L' infortunio francese, dal quale sono usciti ammaccati, non li ha fatti desistere. Se non c' era riuscita la tragedia di Corigliano, con i suoi sei morti, figuriamoci una pena condonata all' estero.

Ed è quanto sottolinea il gip di Ancona Carlo Cimini quando motiva l' esigenza cautelare in carcere per tutti: «Vi è non tanto il pericolo quanto la certezza che, se non fermati, i destinatari (i sei giovani delle due gang, ndr) continueranno imperterriti a derubare gli avventori delle discoteche di tutta Europa». La riprova è fornita dalla lista successiva di colpi elencati dal giudice. I colpi del loro ultimo tour estivo 2019. Da fine giugno a fine luglio, diciassette spedizioni in un mese.

Almeno una ogni due giorni. Assalti a feste, concerti, serate in discoteca, meeting musicali, eventi in spiaggia. Analizzando le date citate si nota che effettivamente le due gang seguono una scia di concerti in base a poche regole: una distanza ragionevole da Modena (Nord e Centro Italia, si spingono al massimo a Roma) e l' inserimento nel circuito rap o trap, dato che quello è il loro genere preferito e il loro ambiente. A quelle serate sono sicuri di trovare catene d' oro da strappare dai colli dei «bambini», i giovani fan.

La frequentazione di locali e festival "fighi": arrivano e colpiscono ma vogliono essere anche protagonisti. Giovani sì, ma professionisti del crimine, come sottolinea il gip.

L' aspetto più impressionante di questo mese di furti e di concerti è la mescolanza tra bande: troviamo Cavallari e il suo fido "maestro del gas" Akari con Ugo Di Puorto e Raffaele Mormone. Segno che le due gang non solo si conoscevano bene ma si frequentavano, e operavano sulle stesse piazze, come sostiene la Procura.

Il "Cava" e i suoi sodali hanno affermato il contrario, davanti al giudice nel corso dei recenti interrogatori di garanzia, ma la saldatura tra bande si ripete più volte nel tempo.

Non solo a Corinaldo.

L' ultimo tour criminale

Così l' ultimo tour criminale debutta il 21 giugno a Campi Bisenzio di Firenze per il Campi Beer Festival e al concerto di Guè Pequeno troviamo a "strappare" il poker delle due gang: Di Puorto, Mormone, Cavallari e Akari. Due sere dopo, compiuta una "tirata" fino a Follonica", il poker si riunisce al Botanique di Bologna per il concerto di Luché. Li ritroviamo insieme il 28 giugno al Music Park di Colorno (Parma) - c' è anche un loro comune amico ora indagato - per un raid al concerto di Capo Plaza. Le bande si dividono la sera del 19 giugno: Di Puorto e Mormone vanno al Summer Beach Arena di Rimini per il concerto di Lazza; Cavallari e Akari di nuovo a Follonica, con la fidanzata del "Cava", l' autista (ora indagata) che li sta ad aspettare chissà quanto.

Il "Cava" e Akari si allungano all' ippodromo di Capannelle di Roma per il concerto di Capo Plaza. Li ritroviamo qualche sera dopo a Bologna alle Caserme Rosse per il concerto di Noyz Narcos; in auto li aspetta la "pupa" del "Cava". Poi il 6 la trasferta a Disneyland per Electroland, il mega evento che unisce il "Cava" , la sua "donna", Akari e l' amica Antonia che "strappa". Sono i quattro che finiranno "al fresco" per due giorni. Tornati a Modena, colpiranno senza ritegno altre otto volte prima di finire in carcere.

