15 lug 2024 17:05

DIAMANTE NON È PER SEMPRE – LA STELLINA DELL’HARD ITALICO, SARA DIAMANTE, SI RITIRA DALLE SCENE ALL'APICE DELLA CARRIERA: “HO DECISO DI LASCIARE IL PORNO. I MIEI VIDEO NON SONO PIÙ VISIBILI IN ITALIA, ALL’ESTERO SÌ, PER IL MOMENTO: CONTINUANO A FRUTTARMI SOLDINI” – “CON ONLYFANS, SENZA FARE NIENTE, RIESCO A GUADAGNARE 10MILA EURO AL MESE” – “LASCIO PER UN SENSO DI SOLITUDINE. E PER IL MIO FIDANZATO, IL RAPPER MIKUSH. NON CHE FOSSE GELOSO, MA IL DISAGIO È NATURALE..."