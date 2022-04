UN DIAMANTE È PER SEMPRE (TE CREDO, CON QUELLO CHE COSTA!)- IL "DE BEERS CULLINAN BLUE", IL DIAMANTE BLU PIÙ GRANDE DEL MONDO, È STATO VENDUTO ALL'ASTA DI SOTHEBY’S PER CIRCA 54,8 MILIONI DI EURO - LA PIETRA, TROVATA NEL 2021 IN UNA MINIERA SUDAFRICANA, SUPERA I 15 CARATI, QUOTA MAI RAGGIUNTA PRIMA D'ORA - L'ACQUIRENTE È RIMASTO ANONIMO: L'UNICA COSA CHE SI SA È CHE ERA COLLEGATO ALL'ASTA TELEFONICAMENTE DA HONG KONG E SE L'È AGGIUDICATO DOPO UNA GUERRA DI OFFERTE DURATA OTTO MINUTI TRA QUATTRO ASPIRANTI COMPRATORI…

Alessia Conzonato per www.corriere.it

De Beers Cullinan Blue

Il diamante blu più grande del mondo è stato venduto per una cifra record. Si chiama «The De Beers Cullinan Blue» ed è stato battuto all’asta di Sotheby’s (casa d’aste del Regno Unito, tra le più importanti e con centinaia di filiali nel mondo) dopo una guerra di offerte durata otto minuti tra quattro aspiranti compratori. Il vincitore si è aggiudicato la gemma - da 15,10 carati con taglio a gradini - per 57,5 milioni di dollari. Il prezzo di partenza era stimato a 48 milioni.

De Beers Cullinan Blue

Il titolo di Fancy vivid blue

L’acquirente, anonimo, era collegato all’asta per telefonica da Hong Kong e si è aggiudicato il diamante blu più grande del mondo sborsando 450.925.000 dollari di Hong Kong. Una cifra pari a 54,8 milioni di euro. Secondo una dichiarazione di Sotheby’s, oltre a rientrare tra le pietre eccezionalmente rare oltre i 10 carati (sono solo cinque gli esemplari mai venduti all’asta), il Gemological Institute of America (GIA) ha classificato il gioiello come «fancy vivid blue», la classificazione del colore più alta, che è stata assegnata a non più dell’1% dei diamanti blu presentati all’organizzazione.

Battuti per la prima volta i 15 carati

De Beers Cullinan Blue

Il raro diamante, che è stato trovato nella miniera di Cullinan in Sud Africa nell’aprile 2021, aveva raggiunto il punteggio più alto in base al quale vengono giudicati i diamanti colorati. Questo blu particolare è dovuto alla presenza di tracce di boro, un raro elemento semimetallico, all’interno del reticolo cristallino del diamante. «Nessuno ha mai superato i 15 carati - ha aggiunto la casa d’aste londinese -, rendendo l’aspetto di questa gemma impeccabile, un evento storico di per sé». Il prezzo finale del “De Beers Cullinan Blue” però non è un vero e proprio record: il diamante blu più costoso mai venduto all’asta è un titolo che ancora detiene l’”Oppenheimer Blue” da 14,62 carati. È stato venduto nel 2016 con un prezzo finale superiore di circa 70 mila dollari.

