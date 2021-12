31 dic 2021 20:25

PER DIANA! - SE A ELTON JOHN FU PERMESSO DI CANTARE AL FUNERALE DI LADY D IL MERITO FU DELL’ALLORA DECANO DI WESTMINSTER, IL REVERENDO WESLEY CARR, CHE INSISTETTE CON BUCKINGHAM PALACE AFFINCHÉ NELLA CERIMONIA FOSSE INCLUSO UN OMAGGIO AI GUSTI CULTURALI DELLA PRINCIPESSA - LA MORTE DI DIANA PROCURÒ NON POCHI GRATTACAPI ANCHE PER IL PRIMO MINISTRO TONY BLAIR. HILLARY CLINTON, ALLORA FIRST LADY, AVEVA INTENZIONE, DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA A LONDRA POCO PRIMA DEL FUNERALE, DI CRITICARE LA STAMPA PER IL MODO IN CUI ERA STATA TRATTATA LADY D