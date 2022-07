DIARIO DI UNA ESCORT – UNA RAGAZZA RIVELA I DETTAGLI DEI SUOI SEI ANNI DA PROSTITUTA: PER FAR SESSO CON SCONOSCIUTI SI È MESSA IN TASCA 30MILA STERLINE CHE HA USATO PER IL MATRIMONIO – “ALCUNI CLIENTI ERANO GIOVANI, ALTRI ANZIANI. ALCUNI ERANO SPOSATI, ALTRI SINGLE. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI NON ERO ATTRATTA DA LORO E NON VOLEVO UN SECONDO INCONTRO PER PAURA CHE SI VEDESSE CHE NON MI PIACEVANO” – LE RICHIESTE PIÙ PARTICOLARI, I RIMPIANTI E QUELLA VOLTA CHE A DUBAI LE CHIESERO DI…

DAGONEWS

sesso con escort 3

Una donna che ha lavorato per un'agenzia di escort a 20 anni ha rivelato com'è essere una prostituta. Sul forum Mumsnet l’utente ha raccontato di essere pagata 200 sterline l’ora, riuscendo a mettere da parte 30mila sterline che ha usato per il matrimonio.

L'ex escort ha iniziato la conversazione semplicemente scrivendo: «Sono stata pagata per fare sesso a 20 anni e lavorare grazie a un’agenzia. Molti incontri li ho fatti in hotel quindi erano uomini d’affari, abbastanza puliti e dignitosi. Forse alcuni erano spacciatori, ma in numero ridotto.

Alcuni clienti erano "abbastanza giovani" altri "piuttosto vecchi". Alcuni erano sposati, altri single.

sesso con escort 2

«Era una cosa normale. Avevo un lavoro di giorno e poi questo di notte: mi ha occupato tre sere a settimana per sei anni in totale». La donna ha ammesso che la maggior parte delle volte non era attratta dai suoi clienti e odiava tornarci perché temeva di non essere in grado di nascondere che non le piacevano.

sesso con escort 1

E alla domanda se ci fosse qualcuno che aveva chiesto qualcosa di particolare o brutale, lei ha risposto di essere stata fortunata perché in fin dei conti le richieste erano molto normali: «Non mi sarei fatta soffocare o sputare addosso». Di un incontro si è pentita perché ha avuto paura di essere arrestata: «Sono andata a Dubai nel 2005 ed è stata una delle mosse più stupide. Un cliente mi ha chiesto di fargli sesso orale sotto il tavolo del Ritz Carlton. Avevo così paura di essere arrestata che ho detto di no. Ma mi sono sentita a disagio». E sui rimpianti ha detto: «Onestamente non ho rimpianti perché mi ha permesso di avere più soldi. Non sono sicura che avrò problemi a lungo termine. Mi piacciono ancora gli uomini, sono sempre stata trattata bene e per lo più avevano gusti semplici».

escort 6 escort 1 escort 2 escort 3 escort 4 escort 5 escort