IL DIAVOLO E L'ACQUASANTA (DALL'ELICOTTERO) - UN VESCOVO COLOMBIANO HA IN PROGRAMMA DI FARE UN ESORCISMO SULL'INTERA CITTÀ DI BUENAVENTURA, SPRUZZANDO ACQUA SANTA DA UN ELICOTTERO CHE GLI SARÀ FORNITO DALL'ESERCITO: "DOBBIAMO LIBERARCI DALL'INFLUENZA DEMONIACA. VEDIAMO SE FACENDO QUESTO ESORCISMO RIUSCIAMO A LIBERARCI DAL MALE…"

DAGONEWS

Un vescovo colombiano ha in programma di fare un esorcismo su un'intera città questo fine settimana, spruzzando acqua santa da un elicottero. Monsignor Rubén Darío Jaramillo Montoya, il vescovo di Buenaventura, dirà una preghiera per eliminare l'area dall'infestazione demoniaca.

Nella città regna la violenza, il contrabbando di droga e la povertà. Dopo la notizia che una bimba di 10 anni è stata torturata e uccisa Montoya ha detto a una radio locale: «Dobbiamo cacciare il diavolo da Buenaventura, per vedere se possiamo ripristinare la pace e la tranquillità che la nostra città ha perso a causa dei tanti crimini, degli atti di corruzione e del traffico di droga.

Vogliamo sorvolare Buenaventura e versare dell'acqua santa per vedere se facendo questo esorcismo riusciamo a liberare la città dal male, così che con la benedizione di Dio ci si sbarazzi di tutta la malvagità che è nelle nostre strade».

L'esercito della Colombia fornirà al vescovo un elicottero per l'esorcismo durante la festività annuali dei patroni della città.

Buenaventura, sulla costa del Pacifico della Colombia, è stata nominato il posto più violento del paese nel 2014. Secondo Human Rights Watch, «molti quartieri della città sono in mano a potenti gruppi criminali che commettono abusi, stupri e torture. In alcuni casi hanno smembrato le persone ancora vive prima di gettarle in mare. I gruppi gestiscono case dove macellano le vittime».

Da allora, in alcuni quartieri è stato osservato un netto miglioramento dopo che i residenti si sono attivati per riprendere il controllo. Ma i media locali hanno riferito di 51 omicidi in città nei primi cinque mesi di quest'anno, 20 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

