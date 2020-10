DICE CHE NON ERA UN BELLOMO – MASSIMO GILETTI SU “OGGI” SCRIVE UNA LETTERA APERTA A VITTORIO FELTRI SUL CASO DELL’EX GIUDICE DI STATO E DELLE BORSISTE CON VOGLIA DI FARE CARRIERA (E NON SOLO): “FAI L’ELENCO DEGLI SMS DI ALCUNE ALLIEVE E TE NE STUPISCI. IL PROBLEMA SORGE DOPO. SONO GLI SMS CHE TU NON RIPORTI CHE VANNO CONTESTATI, GLI SMS CHE APPARTENGONO AL PERIODO DEL CONFLITTO. TE NE LEGGO QUALCUNO: “METTI LA FACCIA NEL CESSO”, “PUTTANA”, “SEI SCIENTIFICAMENTE UNA…”

Anticipazione da “Oggi”

Massimo Giletti scrive tramite OGGI, in edicola da domani, una lettera aperta a Vittorio Feltri, che dopo la trasmissione «Non è l’Arena», aveva criticato il conduttore e difeso l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, accusato di comportamenti illeciti nei confronti di alcune allieve che frequentavano corsi post-universitari.

Scrive Giletti: «Tu fai un elenco di Sms, di messaggi d’amore che alcune allieve si scambiavano con il giudice e te ne stupisci... Il problema sorge dopo, quando la relazione si rompe o entra in crisi. In quel momento Bellomo diventa, non solo per me, ma anche per le procure di Bari e di Piacenza l’uomo dei maltrattamenti.

Per questo gli Sms scambiati durante il periodo di ipotetico idillio sono irrilevanti, non contano nulla. Sono gli Sms che tu non riporti che vanno contestati, gli Sms che appartengono al periodo del conflitto. Te ne leggo qualcuno: «Metti la faccia nel cesso». «Puttana». «Fai schifo». «Sei un mostro». «Sei scientificamente una prostituta». «Al concorso del Tar non accederai neppure». «Ringrazia se non ti buttano fuori dalla magistratura ordinaria».

«Ti sei rovinata vita e carriera. Esegui ciò che ho detto e trovati un buon avvocato per il procedimento disciplinare»…

Perché non li hai citati? Forse perché rappresentano l’esatta fotografia di un rapporto malato che diventa ossessivo, tipico del maschio che perde il possesso della donna, vista come proprietà privata, come oggetto di cui disporre in qualsiasi momento?».

