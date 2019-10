DIE HARD (ROCK) - TERRORE A NEW ORLEANS DOVE L’HARD ROCK HOTEL IN COSTRUZIONE È COLLASSATO: LE IMMAGINI SPAVENTOSE MOSTRANO ALCUNI PIANI DELL’EDIFICIO CHE SI ACCARTOCCIANO FINENDO PER RIVERSARE IN STRADA CALCINACCI E PONTEGGI – IL BILANCIO È DI UN MORTO E…(VIDEO)

Nicola De Angelis per "www.ilgiornale.it"

hard rock cafe hotel collassa a new orleans 8

Il disastro alle 9 di sabato mattina ora di New Orleans, USA, quando un intero piano di un Hard Rock Café in costruzione nel centro cittadino è crollato uccidendo un uomo e facendo sparire sotto le macerie alcune persone.

Le ricerche dei vigili del fuoco sono frenetiche, stanno tentando di estrarre quante più persone da sotto tutti i calcinacci. Nel frattempo la città si è svegliata con un forte boato e il terrore di un attentato, visto che le drammatiche immagini riportando inevitabilmente alla mente l'11 settembre come si legge sul Mirror.

hard rock cafe hotel collassa a new orleans 7

Il problema principale, stando a quanto dichiarato dal dipartimento per le emergenze di New Orleans, è che proprio quella palazzina potrebbe essere soggetta a successivi crolli. È dunque un grosso rischio per i soccorritori che stanno cercando di salvare quante più persone possibili e per poi evacuare. In particolare la grossa gru che torreggia proprio la costruzione, potrebbe staccarsi da un momento all'altro e cadere già andando a causare moltissimi danni.

hard rock cafe hotel collassa a new orleans 6

Il video dell'incidente in cui si vede chiaramente l'ultimo piano dell'edificio in costruzione crollare su Canal Street a New Orleans.

Tutta la stabilità dell'edificio è compromessa: "Se la gru dovesse venir giù sarebbe un peso enorme che si andrebbe a schiantare a terra. I danni sarebbero ingenti", ha dichiarato Tim Connell a capo del dipartimento dei vigili del fuoco di New Orleans.

hard rock cafe hotel collassa a new orleans 4

Un drone sarà lanciato presto affinché si possano studiare le condizioni della gru mentre diversi cani da ricerca sono stati lasciati liberi per fiutare qualsiasi presenza umana sotto le macerie. Già 18 persone sono state portate in ospedale, tre delle quali in gravissime condizioni.

hard rock cafe hotel collassa a new orleans 3

Questo Hard Rock Café Hotel doveva diventare uno dei principali degli USA, sarebbe stato imponente e avrebbe aperto i battenti a primavera 2020 in Canal Street, una delle strade più affollate della città. Una ragazza in lacrime ha dichiarato ai giornali locali: "Tutto ad un tratto sono stata avvolta dalla polvere e ho perso il contato visivo con mio marito".

