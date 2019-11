Da https://roma.corriere.it/

camilla fabri

Commessa dal 2012 in un negozio di abbigliamento con un impiego part-time (1.840 euro di compensi annui dichiarati), la 25enne Camilla Fabri, aspirante modella con comparsate in tv, nel 2016 stipula un contratto d’affitto da 5.800 euro mensili, l’anno dopo compra una Range Rover Evoque (54.500 euro) e infine l’1 ottobre 2018 acquista un appartamento al quarto piano di via dei Condotti 9, il palazzo dove ha sede la gioielleria Bulgari, pagandolo 4 milioni, 923 mila e 850 euro (mediazione immobiliare inclusa). Soldi che arrivano dal Regno Unito grazie alle provviste della Kinlock Investment, società amministrata dal fidanzato 26enne di sua sorella, Lorenzo Antonelli, con quote detenute da un trust inglese e una società di Dubai.

camilla fabri

Quanto basta per far partire una tempestiva segnalazione alla procura, che in tempi altrettanto rapidi, su indagini del Nucleo valutario della Finanza guidato dal generale Giovanni Padula, risale alla provenienza di quei soldi, sequestra l’immobile e indagando sui due giovani romani individua un complesso e cospicuo riciclaggio internazionale che parte dal Venezuela, transita in società schermo di paradisi fiscali di tutto il mondo, fa tappa in centro a Roma e viene bloccato prima di approdare in Russia.

A gestirlo era il marito della neo proprietaria di casa, il colombiano con origini libanesi Alex Nain Saab Moran (con il fratello Luis Alberto), 23 anni più grande di lei, un domicilio fiscale in via Luigi Luciani, ai Parioli, e aderenze con i funzionari del governo di Caracas presieduto da Nicolas Maduro, al quale l’imprenditore è molto vicino. La ricchezza proverrebbe dalle tangenti pagate sulla (supposta) distribuzione di generi alimentari nel Paese sudamericano sotto embargo. Il sequestro complessivo di beni, oltre all’appartamento, ammonta a dieci milioni di euro, inclusi alcuni quadri di pregio tra cui le opere dell’artista pop Edward Spitz.

camilla fabri

«Un esempio di proficua collaborazione internazionale», sottolinea il procuratore reggente Michele Prestipino, che ha coordinato le indagini assieme all’aggiunto Rodolfo Sabelli. Accertamenti complessi che coinvolgono 25 società con proprietà schermata e sede in Paesi con fiscalità agevolata, incluse nella lista Ofac degli Stati Uniti perché a rischio riciclaggio. Un intreccio di flussi finanziari che in Italia venivano «lavati» con prestanome (oltre a Camilla Fabri e suo cognato la lista di indagati potrebbe allungarsi) per essere poi reimpiegata in investimenti formalmente puliti (e meno controllati) in Russia. Questione di tempo e sarebbe stato impossibile sequestrare i 10milioni, parte di una cifra verosimilmente ben più ampia sulla quale sono in corso accertamenti.

camilla fabri

Come si legge nel decreto firmato dal gip Francesca Ciranna, «Saab Moran è coinvolto in una vasta rete di corruzione internazionale finalizzata all’ottenimento di numerosi e ingenti contratti commerciali con il governo del Venezuela, tra cui quello relativo ai sussidi alimentari ed è soggetto legato al presidente Maduro». Il riciclaggio in Italia avveniva anche tramite banche online per garantirsi l’anonimato su conti dai quali sarebbero transitati almeno 1,8 milioni di euro.

camilla fabri camilla fabri