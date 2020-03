QUI TRIDICO E QUI LO NEGO – ALTRA GAFFE DEL PRESIDENTE DELL’INPS TRIDICO, CHE FA CAPIRE CHE CI SONO SOLDI PER PAGARE LE PENSIONI SOLO PER ALTRI DUE MESI: “FINO A MAGGIO NON C’È PROBLEMA DI LIQUIDITÀ, POI…” – OVVIAMENTE VANNO NEL PANICO 20 MILIONI DI ANZIANI, I SINDACATI E L’OPPOSIZIONE ATTACCANO. LUI VIENE COSTRETTO A FARE RETROMARCIA (COME GIÀ PER IL CLICK DAY)