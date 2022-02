DIMMI CHE MUSICA ASCOLTI E TI DIRO' CHI SEI - SCIENZIATI DI CAMBRIDGE HANNO SCOPERTO CHE I GUSTI MUSICALI SONO STRETTAMENTE LEGATI ALLA NOSTRA PERSONALITA' E SONO UNIVERSALI IN TUTTO IL MONDO - CHI E' ESTROVERSO APPREZZA "SHIVERS" DI ED SHERAN, I NEVROTICI "SMELLS LIKE TEEN SPIRIT" DEI NIRVANA, I SIMPATICI AMANO "SHALLOW" DI LADY GAGA E BRADLEY COOPER E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Abbiamo tutti gusti musicali diversi, che sia pop, rock, hip hop o classica. Ma un nuovo studio suggerisce che ciò che ascoltiamo in realtà dice molto sulla nostra personalità, ed è vero in tutto il mondo.

I ricercatori guidati dall'Università di Cambridge hanno scoperto che la canzone di Ed Sheeran Shivers ha la stessa probabilità di attrarre gli estroversi nel Regno Unito come quelli che vivono in Argentina o in India.

Le persone con tratti nevrotici che vivono negli Stati Uniti hanno anche la stessa probabilità di apprezzare Smells like Teen Spirit dei Nirvana così come chi ha una personalità simile ma vive in Danimarca o in Sud Africa.

Secondo lo studio, le persone simpatiche di tutto il mondo tenderanno ad apprezzare What's Going On di Marvin Gaye o Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Ma non importa dove vive una persona coscienziosa, è improbabile che apprezzi Rage Against the Machine.

Questi sono i risultati di una nuova ricerca guidata dal dottor David Greenberg, ricercatore associato onorario dell'Università di Cambridge. Lo studio ha coinvolto più di 350.000 persone provenienti da oltre 50 paesi e ha scoperto che i legami tra preferenze musicali e personalità sono universali.

In tutto il mondo, i ricercatori hanno trovato le stesse associazioni tra estroversione e musica contemporanea; tra coscienziosità e musica senza pretese; tra gradevolezza e musica dolce e senza pretese; e tra apertura e musica dolce, contemporanea, intensa e sofisticata.

Greenberg, che è anche un musicista, ha dichiarato: «Siamo rimasti sorpresi da quanto questi schemi tra musica e personalità si siano replicati in tutto il mondo. Le persone possono essere divise per geografia, lingua e cultura, ma se a un introverso in una parte del mondo piace la stessa musica degli introversi altrove, ciò suggerisce che la musica potrebbe essere un ponte molto potente. La musica aiuta le persone a capirsi e a trovare un terreno comune».

Lo studio spiega perché i tratti della personalità sono legati agli stili musicali.

I ricercatori hanno predetto correttamente che l'estroversione, che è definita da ricerca di eccitazione, socialità ed emozioni positive, sarebbe stata associata alla musica contemporanea che ha caratteristiche ottimistiche, positive e ballabili.

Allo stesso modo, non sono stati sorpresi di scoprire che la coscienziosità, che è associata all'ordine e all'obbedienza, si scontrava con stili musicali intensi, caratterizzati da aggressività e temi ribelli.

Ma una scoperta è stata leggermente sconcertante.

Greenberg ha detto: «Pensavamo che il nevroticismo sarebbe probabilmente andato in due modi, preferendo la musica triste per esprimere la loro solitudine o preferendo la musica allegra per cambiare il loro umore. In realtà, in media, sembrano preferire stili musicali più intensi, che forse riflettono l'angoscia e la frustrazione interiori».

«È stato sorprendente, ma le persone usano la musica in modi diversi: alcuni potrebbero usarla per la catarsi, altri per cambiare il loro umore».

Ha aggiunto: «Quindi potrebbero esserci sottogruppi che ottengono punteggi alti in termini di nevroticismo che ascoltano musica dolce per un motivo e un altro sottogruppo che è più frustrato e forse preferisce la musica intensa per sfogarsi. Lo esamineremo in modo più dettagliato».

I ricercatori hanno anche scoperto che il legame tra estroversi e musica contemporanea era particolarmente forte intorno all'equatore, specialmente nell'America centrale e meridionale.

Hanno detto che questo potrebbe suggerire che i fattori climatici influenzano le preferenze musicali e che le persone nei climi più caldi tendono ad avere tratti della personalità che le rendono più propense a preferire la musica ritmica e ballabile.

I ricercatori hanno affermato di essersi concentrati sulla musica occidentale perché è la più ascoltata a livello globale e offre il potenziale più forte da applicare nel mondo reale e in contesti terapeutici.

Hanno utilizzato il modello MUSIC, una struttura ampiamente accettata per concettualizzare le preferenze musicali, che identifica cinque stili musicali chiave:

"Mellow" (con attributi romantici, lenti e silenziosi come si sente nei generi soft rock, R&B e contemporanei per adulti)

"Senza pretese" (attributi semplici, rilassanti e non aggressivi come si sente nei generi country);

"Sofisticato" (caratteristiche stimolanti, complesse e dinamiche ascoltate nei generi jazz classico, operistico, d'avanguardia e tradizionale);

"Intense" (attributi distorti, rumorosi e aggressivi come si sente nei generi rock classico, punk, heavy metal e power pop);

"Contemporary" (attributi ritmici, ottimisti ed elettronici come si sente nei generi rap, elettronica, latino ed euro-pop).

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology .