Stessa marca, stesso prodotto e persino stessa etichetta. Ma ingredienti diversi.

Nonostante il mercato unico europeo, un terzo dei prodotti alimentari sugli scaffali dei supermercati ha caratteristiche diverse in base ai Paesi.

Che si tratti di cereali Kellogg' s per la colazione o di pizza surgelata all' ananas (fuori dall' Italia c' è un florido commercio) le analisi di laboratorio hanno dato ragione a chi lamentava prodotti di serie A e di serie B, questi ultimi specialmente nell' Europa dell' Est.

È proprio dai governi di alcuni Paesi post-sovietici che negli ultimi anni era partita la denuncia: gli slovacchi e gli ungheresi che vivono ai confini con l' Austria si erano accorti delle differenze, dopo aver fatto la spesa oltrefrontiera, e così sono iniziate le pressioni su Bruxelles per accendere un faro.

Tra gli esempi citati nelle denunce, confermata dalle analisi, ci sono per esempio i bastoncini di pesce: in quelli venduti in Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia c' è la fecola di patate, totalmente assente in Olanda o Germania.

I risultati . La Commissione europea ha colto la palla al balzo e ha affidato al Centro comune di ricerca uno studio: sono stati analizzati 1400 esemplari di 128 diversi prodotti in 19 Stati dell' Ue.

I risultati sono impressionanti: nel 9% dei casi la composizione degli ingredienti è risultata essere diversa in alcuni Paesi, nonostante la confezione identica. Un altro 22% dei prodotti viene venduto con etichette «simili», ma presenta comunque una composizione diversa. Uno su tre, dunque, sembra uguale ma non lo è.

Solo il 23% dei prodotti è risultato assolutamente identico, mentre il 27% presenta caratteristiche diverse da Paese a Paese, ma il tutto è indicato con la massima trasparenza sulla confezione.

Il divario geografico. «I risultati dimostrano che non vi è alcuna prova di un divario tra Est e Ovest nella composizione dei prodotti alimentari di marca», sostiene Tibor Navracsics, commissario Ue per l' istruzione, la cultura, i giovani e lo sport. In effetti le differenze sono presenti in tutti i Paesi osservati, anche se la concentrazione è indubbiamente maggiore nei Paesi dell' Est Europa e nei Baltici.

«Nel mercato unico non saranno ammessi doppi standard», attacca Vera Jourova, commissario Ue alla Giustizia. Bruxelles ha stanziato 1,26 milioni di euro per sostenere le associazioni dei consumatori al fine di analizzare i prodotti e individuare eventuali pratiche ingannevoli.

Zucchero nella Coca-Cola . La bevanda più famosa al mondo ha un sapore diverso, se bevuta al di là della vecchia Cortina di Ferro che un tempo separava l' Europa occidentale dai Paesi che si trovavano sotto l' influenza sovietica. La versione venduta in Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Slovenia contiene sciroppo di glucosio-fruttosio anziché lo zucchero.

«Dipende dalla disponibilità locale di ingredienti», si difende l' azienda. Ma le differenze non finiscono qui e per notare un gusto diverso basta attraversare il confine a Ventimiglia: in Francia è prodotta con acqua gassata, mentre quella che si beve in Italia ha un' aggiunta di anidride carbonica.

Il cibo per bimbi. Un' altra categoria di prodotti finiti nei laboratori Ue è quella delle pappe per i bebé. Perché c' è il rischio che, sin da piccoli, i cittadini di una determinata area geografica crescano svantaggiati. In effetti alcune differenze sono emerse, per esempio negli omogeneizzati di frutta alla mela e alla pera di Hipp: in Bulgaria, Repubblica Ceca, Lituania e Lettonia vengono preparati anche con l' uso di concentrati e non solo con frutta fresca.

Altri esempi? La polvere di cacao per i budini Cameo ha molto più zucchero a Malta e in Italia (e di conseguenza maggiori calorie). Negli Activia alla fragola (di Danone), venduti in Bulgaria, Ungheria, Lettonia e Olanda, non figura il Bifidobacterium actiregularis, tanto pubblicizzato nel nostro Paese.

Promossa a pieni voti la Nutella: nonostante le accuse, si presenta senza variazioni. Si registrano invece alcune differenze per i Kinder Pinguì, prodotti sempre dalla Ferrero: la versione prodotta e disponibile in Italia è simile a quella venduta nei Paesi dell' Est, diversa da quella in Germania. «La variazione è dovuta a diverse esigenze produttive - spiega l' azienda - ma la qualità delle ricette è simile».

