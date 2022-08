30 ago 2022 17:18

DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 31.088 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 8.355) E 98 MORTI (IERI 60), CON 158.905 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN RISALITA AL 14,9% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 204 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 3 IN MENO – L'OMS PREVEDE CHE “ENTRO POCHE SETTIMANE” L'EUROPA RAGGIUNGERA' I 250 MILIONI DI CONTAGI DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA