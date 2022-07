DIN DON: È ARRIVATO IL BOLLETTINO (E NON PORTA BUONE NOTIZIE) – ALTRI 84.700 NUOVI CONTAGI DI COVID OGGI IN ITALIA: MENO DI IERI MA IL 50% IN PIÙ DI SABATO SCORSO. I MORTI SONO 63, AUMENTANO I RICOVERI ORDINARI E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA, MENTRE IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE LEGGERMENTE E PASSA DAL 27,3 AL 26%

Silvia Morosi per www.corriere.it

terapia intensiva covid

Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 84.700 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 86.334 di ieri ma soprattutto i 56.386 di sabato scorso, un aumento su base settimanale del 50%. Sale così ad almeno 18.695.954 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 63 (ieri 72), per un totale di 168.488 vittime da febbraio 2020.

tamponi drive in a milano 2

La situazione sanitaria

In aumento le ospedalizzazioni: 11 in più le terapie intensive (ieri +3), che diventano così 275 in tutto con 40 ingressi del giorno. E 205 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +238) per un totale di 7.035. Si tratta del 18esimo giorno consecutivo di crescita.

Il tasso di positività

I tamponi processati sono 325.588 (ieri 316.040) con un tasso di positività che scende dal 27,3 al 26%.

Il bollettino della Lombardia

TAMPONE COVID CORONAVIRUS DRIVE IN

Con 49.785 tamponi effettuati è di 11.627 il numero dei nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 23,3% (ieri era al 25,1%). Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è di 24, stabile da due giorni, mentre aumenta nei reparti ordinari (1007, +32). I decessi sono 8 per un totale di 40.852 dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.019 nuovi casi, a Bergamo 779,a Brescia 1.385, a Como 634, a Cremona 342, a Lecco 336, a Lodi 252, a Mantova 478, a Monza e Brianza 1024, a Pavia 688, a Sondrio 202 e a Varese 1104.

Lombardia: +11.627 casi (ieri +11.575)

Veneto: +8.110 casi (ieri +7.959)

Campania : +11.428 casi (ieri +10.699

Lazio: +10.367 casi (ieri +11.529)

Emilia-Romagna: +6.287 casi (ieri +6.674)

Piemonte: +2.166 casi (ieri +4.309)

Sicilia: +7.097 casi (ieri +6.306)

Toscana: +4.527 casi (ieri +4.547)

terapia intensiva covid 4

Puglia: +6.968 casi (ieri +6.576)

Marche: +2.057 casi (ieri +2.164)

Liguria: +1.873 casi (ieri +1.709)

Abruzzo: +2.220 casi (ieri +2.298)

Friuli-Venezia Giulia: +1.715 casi (ieri +1.558)

Calabria: +2.196 casi (ieri +1.989)

Sardegna: +2.386 casi (ieri +2.569)

Umbria: +1.482 casi (ieri +1.511)

P. A. Bolzano: +578 casi (ieri +596)

P. A. Trento: +498 casi (ieri +550)

Basilicata: +687 casi (ieri +684)

Molise: +336 casi (ieri +447)

Valle d’Aosta: +95 casi (ieri +85)