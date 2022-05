13 mag 2022 16:12

DIO PERDONA, IO NO - IN BRASILE UN PRETE E' STATO ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO DOPO AVER INVESTITO DELIBERATAMENTE UN LADRO - L'UOMO SI E' INTRODOTTO IN CHIESA MENTRE IL PARROCO STAVA CELEBRANDO UN MATRIMONIO E HA RUBATO TRE FELPE CON IL CAPPUCCIO E UNA MAGLIETTA - UNA VOLTA CONCLUSO IL RITO, PADRE GUSTAVO TRINIDADE E' SALITO IN MACCHINA E... - VIDEO