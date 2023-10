DIPLOMATICI SENZA DIPLOMAZIA - BUFERA SU GILAD ERDAN, AMBASCIATORE DI ISRAELE ALL'ONU, CHE SI È APPUNTATO LA STELLA DI DAVID AL PETTO PER ACCUSARE IL CONSIGLIO DI SICUREZZA: “ALCUNI DI VOI NON HANNO IMPARATO NULLA NEGLI ULTIMI 80 ANNI. OGNI VOLTA CHE GUARDERETE ME RICORDERETE COSA SIGNIFICA RIMANERE IN SILENZIO DAVANTI AL MALE” – MA IL GESTO FA INCAZZARE PERSINO DANI DAYAN, DIRETTORE DEL MUSEO DELLA SHOAH, YAD VASHEM, DI GERUSALEMME: “UN OLTRAGGIO SIA ALLE VITTIME DELLA SHOAH SIA PER LO STATO DI ISRAELE…”

1. ISRAELE, AMBASCIATORE CON STELLA DI DAVIDE ALL'ONU: "HAMAS COME NAZISTI"

Gilad Erdan, ambasciatore di Israele all'Onu, indossa la stella gialla di Davide e accusa il Consiglio di Sicurezza. "Alcuni di voi non hanno imparato nulla negli ultimi 80 anni. Alcuni di voi hanno dimenticato perché è stato creato questo organismo", dice rievocando il nazismo e stigmatizzando la mancata condanna esplicita degli attacchi condotti da Hamas lo scorso 7 ottobre. Il Consiglio non ha adottato nessuna risoluzione sinora sul tema.

"Da oggi in poi, ogni volta che guarderete me ricorderete cosa significa rimanere in silenzio davanti al male", dice appuntandosi sulla giacca la stella che i nazisti utilizzavano per identificare gli ebrei. "Come i miei nonni e come i nonni di milioni di ebrei, io e il mio team da ora in poi indosseremo le stelle gialle", afferma. "Le indosseremo finché non vi sveglierete e condannerete le atrocità di Hamas".

Il gesto dell'ambasciatore viene stigmatizzato da Dani Dayan, presidente dell'Ente nazionale per la Memoria della Shoah, Yad Vashem: "Disonora le vittime dell'Olocausto e lo stato di Israele. La stella gialla simboleggia l'impotenza del popolo ebraico, alla mercé di altri. Oggi abbiamo un paese indipendente e un esercito forte. Siamo padroni del nostro destino, oggi mostriamo una bandiera bianca e blu, non una stella gialla".

2. YAD VASHEM CONTRO AMBASCIATORE ISRAELE A ONU CON 'STELLA GIALLA'

DAYAN CRITICA GILAD ERDAN: 'OLTRAGGIO A VITTIME SHOAH'

(ANSA) - Il Museo della Shoah Yad Vashem di Gerusalemme ha criticato l'iniziativa dell'ambasciatore di Israele all'Onu, Gilad Erdan, di indossare sul petto la stella gialla a sei punte con la scritta 'Never again' ('mai più'). Il direttore di Yad Vashem, Dani Dayan, ha commentato su X: "Ci ha rattristato vedere i membri della delegazione israeliana all'Onu con la 'Stella gialla'.

Questo gesto rappresenta un oltraggio sia alle vittime della Shoah sia per lo Stato di Israele". "La 'Stella Gialla' - ha proseguito Dayan - simboleggia la impotenza del popolo ebraico, in un'epoca in cui era alla mercé di altri. Oggi abbiamo uno Stato indipendente con un esercito forte, siamo padroni del nostro destino. Sul petto dobbiamo mettere la bandiera bianco-azzurra e non la 'Stella Gialla'".

L'ambasciatore Erdan aveva spiegato il suo gesto con l'opportunità di evidenziare il silenzio degli ambasciatori di molti Paesi - simile, a suo parere, a quello mantenuto durante la Shoah - di fronte alle efferatezze compiute adesso da Hamas.

