DISCO INFERNO – UNA RAGAZZA INGLESE È STATA BUTTATA FUORI DA UNA DISCOTECA DI SUNDERLAND A SUON DI SPINTONI E MANI SUL COLLO – IL RACCONTO DELLA GIOVANE: “NON RIUSCIVO A RESPIRARE, PENSAVO DI MORIRE. DOPO L’INCIDENTE NON RIESCO PIÙ A DORMIRE E LE COSE CHE TROVAVO DIVERTENTI NON LO SONO PIÙ”. PERCHÉ IL BUTTAFUORI SI È INCAZZATO COSÌ TANTO? COSA AVEVA FATTO LA SIGNORINA? - VIDEO

Disco inferno! Mentre in Italia si discute del pestaggio di Bruna, la trans presa a manganellate dalla polizia a Milano, nel Regno Unito è diventato virale il video di un buttafuori che prende per il collo una ragazza, all’uscita di una discoteca di Sunderland.

La ragazza si chiama Amarii e ha raccontato ai tabloid britannici che pensava di morire: “Non riuscivo a respirare”.

La giovane si trovava con alcune amiche alla Rainton Arena di Houghton-Le-Spring, vicino a Sunderland, quando – non è chiaro il motivo – le è stato intimato di uscire. Un buttafuori, vista la resistenza, le ha messo le mani intorno al collo e l’ha messa alla porta.

“Dopo l’incidente non riesco più a dormire, non amo più stare in spazi affollati e le cose che trovavo divertenti non lo sono più”, ha raccontato Amarii.

La discoteca dove è avvenuto il fattaccio ha dichiarato di "non essere soddisfatta delle azioni" del dipendente, e che " non accetterà questo tipo di comportamento nei confronti di nessuno". Intanto, però, l’incidente è avvenuto, ed è stato segnalato alla polizia del Northumbria.

