IL DISCORSO DEL RE IN ROSSO – DOPO QUINDICI ANNI, UN SOVRANO INGLESE TORNA A LEGGERE DAVANTI ALLE CAMERE RIUNITE UN DISCORSO DI UN PREMIER LABURISTA – 35 LE LEGGI MESSE SUL PIATTO DA KEIR STARMER E LETTE DA CARLO III: L’IMPOSIZIONE DELL’IVA SULLE SCUOLE PRIVATE, LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE FERROVIE, L’ABOLIZIONE DEI LORD EREDITARI DELLA CAMERA ALTA, UN “NEW DEAL” CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI – MA LA GIORNATA VERRÀ RICORDATA PER L’ENNESIMO EPISODIO DI INTEMPERANZA DEL RE: SI È INCAZZATO CON I PAGGETTI CHE CI METTEVANO TEMPO AD AGGIUSTARE IL MANTELLO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per www.corriere.it

re carlo legge il discorso di keir starmer 2

Erano quindici anni che un discorso del sovrano non veniva scritto da un primo ministro laburista: e stamattina re Carlo ha letto davanti alle Camere riunite il programma di governo di Keir Starmer, fresco del suo trionfo elettorale.

Un’agenda legislativa fitta, di oltre 35 leggi: perché il nuovo premier ha urgenza di mostrare al Paese di essere in grado di produrre risultati, e in fretta. […]

Un pacchetto di misure simboliche e riforme concrete, quello letto da Carlo dall’alto del suo trono con aria sicura e convinta. Fra i cambiamenti costituzionali, spicca l’abolizione dei Lord ereditari dalla Camera alta: ne erano rimasti 92, aristocratici che siedono per nascita fra i legislatori, un retaggio feudale sopravvissuto alla drastica riforma voluta da Tony Blair.

re carlo e camilla alle camere riunite 3

D’ora in avanti a comporre la Camera dei Lord saranno solo i Life Peer, l’equivalente dei nostri senatori a vita: in un certo senso, è una svolta annacquata, perché in un primo momento i laburisti avrebbero voluto abolire del tutto la Camera alta, ma poi si sono resi conto che questa battaglia avrebbe assorbito tutta l’agenda legislativa e sono venuti a più miti consigli.

Un’altra norma dal sapore populista è l’imposizione dell’Iva sulle scuole private, viste come istituti appannaggio dei ricchi. Mentre molto più concreto è il pacchetto di leggi mirato a rafforzare i diritti dei lavoratori: un “new deal” volto a «bandire le pratiche di sfruttamento». […]

Meno controversa è l’annunciata nazionalizzazione delle ferrovie: la loro privatizzazione, voluta da Margaret Thatcher, si è rivelata un disastro e l’intervento pubblico è visto come necessario per riportare ordine ed efficienza nel settore.

re carlo si incazza con i paggetti 2

[…] verrà creato un ente nazionale per l’energia col compito di finanziare la transizione ecologica. […] crescita verranno allentati i vincoli alle nuove costruzioni, in modo da tirare su rapidamente case e infrastrutture.

Nel complesso, il governo Starmer punta sulle riforme per sbloccare la Gran Bretagna: anche perché non ci sono soldi in cassa né margini per fare più debito che consentirebbero di lanciarsi in grandi programmi di spesa. Dunque cinghia stretta e “missioni” per rendere il Paese di nuovo competitivo e fare la differenza per i cittadini […]

keir starmer re carlo e camilla alle camere riunite 4 re carlo legge il discorso di keir starmer 1 re carlo legge il discorso di keir starmer 1 re carlo e camilla alle camere riunite 2 re carlo e camilla alle camere riunite 1 re carlo si incazza con i paggetti 1