30 gen 2024 19:45

DISSIDENTI, STATE ATTENTI: LE MANI DI PUTIN ARRIVANO OVUNQUE - I COMPONENTI DEL GRUPPO RUSSO ANTI-REGIME "BI-2" SONO STATI ARRESTATI IN THAILANDIA E RISCHIANO LA DEPORTAZIONE IN RUSSIA - I MUSICISTI, CHE IN PIU' OCCASIONI HANNO CONDANNATO LA GUERRA IN UCRAINA E CHE SI SONO TRASFERITI A BANGKOK DOPO L'INIZIO DEL CONFLITTO, SONO STATI FERMATI CON L'ACCUSA DI AVER LAVORATO SENZA PERMESSO - IL FRONTMAN IGOR BORTNIK, È STATO INDICATO DALLE AUTORITÀ DI MOSCA COME UN "AGENTE STRANIERO" DOPO AVER…