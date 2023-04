6 apr 2023 18:33

LA DISTRUZIONE DELL'ISTRUZIONE – AL SUD UNO STUDENTE SU 6 ABBANDONA LA SCUOLA SENZA ESSERSI DIPLOMATO (E SPESSO SENZA NEANCHE LICENZA MEDIA). AL NORD A LASCIARE LA SCUOLA E' “SOLO” UNO STUDENTE SU 10 – LE REGIONI CON LA MAGGIORE DISPERSIONE SCOLASTICA SONO TUTTE AL MERIDIONE: IN TESTA SICILIA (21%), POI PUGLIA (17,6%) E CAMPANIA (16,4%). IN PROVINCIA DI NAPOLI CI SONO DEI PICCHI DI ABBANDONO CHE ARRIVANO FINO AL 60% - L'ITALIA È TERZA IN EUROPA PER LA FUGA DEGLI STUDENTI DALLA SCUOLA