DITE AD AURORA RAMAZZOTTI DI TENERE LONTANO IL FIDANZATO DALLA MADRE – A “VERISSIMO” MICHELLE HUNZIKER INCENSA IL COMPAGNO DELLA FIGLIA E SOGNA UN UOMO COME LUI: “SONO ALLA RICERCA DELLA STESSA COMPLICITÀ CHE AURORA HA CON GOFFREDO. LEI È STATA FORTUNATA, MA SE LO MERITA. LUI È UN 28ENNE CHE HA UNA CULTURA E LA CONSAPEVOLEZZA DI UN 40ENNE, È MOLTO RESPONSABILE, MOLTO ATTENTO. SIAMO MOLTO UNITI”. E LUI LE SCRIVE UNA LETTERA CHE LA FA FRIGNARE…

Non bastavano le scalate in montagna e gli allenamenti in palestra, ci mancava pure il corso di sommelier (che sta seguendo con Goffredo Cerza, alla faccia del luogo comune che genero e suocera non si sopportino). Non stupisce che Michelle Hunziker non abbia un compagno, […]

«Sono attualmente single - ammette la bionda conduttrice all’amica Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” - ma cerco un uomo che abbia voglia di fare delle avventure insieme a me. Sono in una fase della mia vita in cui voglio viaggiare e scoprire il mondo. […]

Spero che ora arrivi il momento di incontrare una persona con la quale vivere un altro pezzo di emozione che non dev’essere per forza sui figli, una persona con cui condividere un viaggio, un bicchiere di vino, dei momenti spensierati». Insomma, Hunziker è alla ricerca di complicità, la stessa che la figlia Aurora (nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti) ha con il compagno.

«Aurora è stata fortunata - ammette la showgirl - ma se lo merita, perché ha una grande sensibilità. Io dico sempre che Goffredo è un 28enne che ha una cultura e la consapevolezza di un 40enne, è molto responsabile, molto attento. E io e lui siamo molto uniti. Io sono entrata in sala parto quando è nato Cesare, eravamo noi tre e lì è nata un'unione molto forte».

E la conferma dello stretto legame con Cerza arriva dalla dolcissima lettera che lui le legge durante la trasmissione («Non mi hai mai fatto sentire di troppo. Non è vero che con la suocera non si va d’accordo, io e te siamo complici. Grazie per avermi consegnato la persona più importante della mia vita, ti voglio bene e te ne vogliamo tutti», scrive il ragazzo) e che commuove la Hunziker fino alle lacrime. […]

