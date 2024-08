DITE A MACRON CHE LA SENNA È UN GRAN MERDON! - IL FIUME DI PARIGI È ZOZZO: GLI ALLENAMENTI IN PROGRAMMA OGGI, IN VISTA DELLE GARE DI NUOTO, SONO STATI ANNULLATI PER LA QUINTA VOLTA - NEI GIORNI SCORSI È MONTATA LA POLEMICA, DUE ATLETI SI SONO SENTITI MALE (UNA FORTE GASTROENTERITE) DOPO ESSERSI TUFFATI NELLA SENNA - CHI HA GAREGGIATO NEL FIUME DICE DI AVER VISTO "COSE ALLE QUALI NON SI DOVREBBE PENSARE" - SALVINI SI GETTA NELLA POLEMICA: "È UNA FOGNA" - IL MONITO DI CICCOZZI, EPIDEMIOLOGO DEL "CAMPUS BIO-MEDICO" DI ROMA: "MA COME È VENUTO IN MENTE..."

1 - PARIGI: SENNA ANCORA INQUINATA, ANNULLATO ALLENAMENTO NUOTO

(ANSA) - Gli allenamenti nella Senna in programma oggi in vista delle gare di nuoto in acque libere sono stati cancellati a causa dell'acqua che gli organizzatori hanno definito "non adatta per nuotare".

Si tratta del quinto allenamento cancellato dall'inizio dei Giochi, con i primi quattro che hanno riguardato il triathlon, disciplina la cui gara maschile, sempre a causa dell'inquinamento, era poi stata rinviata di un giorno. Ora c'è quindi incertezza sullo svolgimento delle gare di nuoto in acque libere nelle date previste.

2- SALVINI: UNA FOGNA, È IRRISPETTOSO

Estratto dal “Corriere della Sera”

Diretto, Matteo Salvini: «Costringere gli atleti a nuotare nella Senna, è un po’ come costringerli a nuotare nel Seveso o nel Tevere, non mi sembra un’idea particolarmente intelligente. Andare in ospedale perché ti fanno nuotare in una fogna, non mi sembra rispettoso per atleti che si sacrificano per mesi e mesi all’anno».

[...] Il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri ironizza sui social: «A Paris 24 la medaglia d’oro nella disciplina “Ipocrisia green”. Letti di cartone per non inquinare ma prove di nuoto nella Senna inquinata. Legno no, liquami sì. Basta demagogia!». [...]

2 - SULLA SENNA ACCUSE E SOSPETTI IL GIALLO DELLE GASTROENTERITI

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

La grande polemica sugli atleti costretti a nuotare nella Senna riparte sulla base di una notizia del giornale belga De Standaard , secondo il quale l’atleta Claire Michel sarebbe ricoverata in ospedale da quattro giorni dopo avere partecipato alla prova di triathlon femminile di mercoledì 31 luglio. Notizia che si rivelerà poi, almeno in parte, falsa: dopo i primi sintomi di un’infezione gastro-intestinale Claire Michel si è rivolta al centro medico del villaggio olimpico, è stata visitata ed è tornata in camera.

Mai stata ricoverata per quattro giorni, circostanza che avrebbe dato alla sua vicenda tutta un’altra drammaticità. Ma è vero che Michel non sta bene, e che per questo ieri la squadra del Belgio non ha potuto partecipare alla nuova prova di triathlon, questa volta misto a squadre, cominciata con un altro gran tuffo nel fiume.

Mercoledì scorso Claire Michel è arrivata 38ª su 55 concorrenti, e non ha apprezzato in particolare la parte di nuoto della sua gara: «Ho nuotato male, non è il mio punto forte e poi c’era molta corrente. Ho cercato di recuperare in bicicletta e nella corsa, ma ormai avevo accumulato troppo ritardo».

La connazionale belga Jolien Vermeylen, arrivata 24ª, era stata tra le più esplicite nel lamentarsi della Senna: «Nuotando sotto il ponte, ho sentito e visto cose alle quali non si dovrebbe pensare quando si gareggia. La Senna è sporca da cent’anni, quindi non ci dicano che la sicurezza degli atleti è una priorità».

Nel lontano 1923 in effetti il prefetto di Parigi interruppe una tradizione durata secoli e proibì il bagno nel fiume, per l’inquinamento e il traffico delle chiatte. Ma il miliardo e 400 milioni speso negli ultimi anni per depurare le acque, spesso evocato come uno spreco, in realtà è servito: l’inquinamento chimico della Senna è incomparabilmente più basso rispetto a quello dei fiumi delle altre grandi città europee. Restano problemi puntuali legati agli scarichi e alle piogge, e per questo sono state effettuate analisi prima di autorizzare le prove dei Giochi.

[...] Su 110 atlete e atleti che hanno nuotato nella Senna, ad avere accusato sintomi sono solamente due persone, che potrebbero avere contratto il batterio in un’infinità di modi. Ai campionati del mondo di triathlon a Sunderland, un anno fa, si erano sentiti male in 57 dopo avere nuotato nel mare dell’Inghilterra (le analisi avevano rivelato tassi di escherichia coli 39 volte superiori al consentito). [...]

3 - L’EPIDEMIOLOGO CICCOZZI: «TANTE LE POSSIBILI INFEZIONI IN ITALIA MAI AVREMMO CORSO UN RISCHIO SANITARIO COSÌ ALTO»

Estratto dell'articolo di Clarida Salvatori per il “Corriere della Sera”

«Ma come è venuto in mente all’organizzazione di fare una gara di nuoto nella Senna che, come tutti i grandi fiumi, come il Tevere nella Capitale o il Lambro a Milano, è inquinatissimo? In Italia abbiamo la migliore sanità e facciamo la migliore prevenzione del mondo, non credo che ci saremmo mai assunti un simile rischio, per altro di fronte ad atleti di massimo livello».

Claire Michel - olimpiadi parigi

Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, dopo il malore accusato dalla belga Claire Michel spiega quali possono essere, a livello medico-sanitario, i pericoli a cui potrebbero andare incontro i nuotatori che alle Olimpiadi 2024 hanno affrontato — e nei prossimi giorni affronteranno — le gare in acque libere nel fiume parigino.

Quali sono i rischi per la salute degli atleti a nuotare in quelle acque?

«Non sono certo pochi i rischi: il più banale, se così vogliamo definirlo, è l’Escherichia coli, un batterio che si trova proprio nelle acque reflue».

Quali potrebbero essere le conseguenze?

«Una forte gastroenterite».

Claire Michel esce dalla senna - olimpiadi parigi

Quali sono i sintomi che presenta?

«Diarrea, vomito, febbre alta e soprattutto forti dolori di pancia. Che per un atleta che sta disputando le Olimpiadi non è certo il massimo».

Ha detto che l’Escherichia è il più banale dei rischi, cos’altro ci si può aspettare?

«Per esempio ci sono anche la salmonella, la leptospirosi. Ma non sono da escludere neanche la giardia o un’ameba. E poi anche l’epatite A, malattia infettiva che si trasmette tramite circuito oro-fecale. E se nella Senna scarica qualche quartiere di Parigi in cui è presente questa malattia?». [...]

Qual è la gravità di queste infezioni?

«Non sono mortali, però possono essere un bel problema. E specie per un atleta non è una cosa piacevole».

