Dagotraduzione dal Daily Beast

Dita mozzate adolescente

Un ragazzo messicano di 16 anni ha avuto entrambi gli indici tagliati da membri di un gruppo criminale organizzato nella città portuale di Acapulco dopo aver rifiutato di trafficare narcotici per la banda. «Hanno messo una tavola [sotto le mie mani] e mi hanno tagliato le dita con un machete», ha detto il ragazzo senza nome alla tv messicana Imagen. «Mi hanno anche picchiato con la tavola sulla schiena».

Secondo quanto riferito, l'adolescente stava tornando a casa dalla festa di compleanno di un cugino quando il taxi su cui viaggiava è stato investito e fermato da un altro veicolo. Gli uomini armati lo hanno poi costretto a salire a bordo.

Cartello Los Tlacos in Messico

«Mi hanno puntato contro una pistola perché non volevo entrare in quella macchina», ha detto. Sarebbe stato portato in un'altra parte della città, trascinato fuori dall'auto e punito per la sua sfida con la doppia amputazione. Alla fine i suoi assalitori lo hanno abbandonato ferito e picchiato su un ponte.

La mutilazione è avvenuta nell'ottobre di quest'anno, ha detto a The Daily Beast Humberto Padgett, il giornalista che ha pubblicato la storia nel popolare programma Ciro Gómez di Imagen. Padgett ha detto di aver trovato il ragazzo e la sua famiglia a Tijuana, dove erano venuti a cercare rifugio negli Stati Uniti dopo aver ricevuto ulteriori minacce di morte nelle settimane successive al rapimento e all'aggressione iniziali.

Migranti frontiera Messico Usa

«[Sono] andato a Tijuana per conoscere la situazione dei migranti al confine», ha detto Padgett. «Sono venuto a dare seguito a una serie di rapporti che ho fatto durante lo scorso anno su come la violenza dei cartelli ha svuotato intere città...».

Padgett ha trovato il ragazzo, i suoi genitori e cinque fratelli che stavano in un rifugio. «Sono persone estremamente povere che stanno appena iniziando a capire che hanno dei diritti», ha detto Padgett, e ha aggiunto che anche le sorelle adolescenti e preadolescenti del ragazzo rischiano di essere costrette alla tratta sessuale a causa delle precarie condizioni di vita della famiglia.

Armi Messico

Il taglio delle dita è stato a lungo praticato come metodo di tortura e intimidazione dalle bande di droga messicane, e persino le celebrità sono state prese di mira. Anche il figlio del famoso crooner Vicente Fernández, morto all'inizio di questo mese, ha perso l'indice dopo essere stato rapito nel 1998. Ma Padgett crede che la pratica di utilizzare la deturpazione come metodo per imporre l'arruolamento potrebbe segnalare una nuova fase nell'evoluzione del cartello.

Armi Messico 3

«Ho seguito casi di violenza di vario genere in Messico per 20 anni e penso che il caso di questo giovane rappresenti chiaramente una nuova tendenza nelle organizzazioni criminali: la schiavitù a fini criminali», ha affermato.

(Padgett ha scelto di non pubblicare il nome del cartello o della banda che ha sfigurato il ragazzo, temendo che potesse portare a ulteriori persecuzioni contro la famiglia di Tijuana.)

«La pratica disumana di tagliare l'indice agli adolescenti è diventata un luogo comune da parte dei cartelli messicani, in particolare il cartello di Jalisco New Generation, come punizione per essersi rifiutati di lavorare per loro», ha affermato Mike Vigil, ex capo delle operazioni internazionali della DEA, in un intervista a The Daily Beast.

el chapo

«Al fine di espandere e ricostituire i propri ranghi, i cartelli ora usano la tortura e lo smembramento come metodo brutale di reclutamento e sottomissione», ha detto Vigil. «Le mutilazioni inviano un messaggio chiaro e vivido agli altri: incontreranno lo stesso destino se si rifiutano di soddisfare le richieste dei cartelli».

Vigil ha anche spiegato perché le organizzazioni criminali scelgono di prendere determinate cifre, in particolare l'indice e il pollice, perché sono «importanti per svolgere funzioni legate al lavoro. Rende [le vittime] vulnerabili a dover lavorare per i cartelli vendendo droga poiché farlo non richiederebbe il pieno uso delle loro mani».

poliziotti uccisi in messico 6

Altre tecniche utilizzate per il reclutamento forzato in modo simile includono la tortura e la rottura delle ossa per motivi di intimidazione e per paralizzare parzialmente le vittime, ha detto Vigil. «I cartelli usano anche minacce di morte contro le famiglie delle vittime e questa è una delle tattiche più incisive», ha detto Vigil.

Nonostante le minacce che deve affrontare la famiglia e il trattamento brutale che il ragazzo ha già subito, non è chiaro se una richiesta di asilo verrà formalmente accolta attraverso il sistema giudiziario statunitense.