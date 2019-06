DIVERSA DA CHI? - AARON PHILIP HA 18 ANNI, È NATA AD ANTIGUA E IL SUO NOME È ENTRATO NELLA STORIA DEL MONDO DELLA MODA: LEI È LA PRIMA MODELLA DI COLORE, TRANSGENDER E DISABILE A POSARE PER LA COPERTINA DI “PAPER MAGAZINE” – LA RAGAZZA HA UNA PARALISI CEREBRALE, È COSTRETTA SULLA SEDIA A ROTELLE, MA NON HA MAI SMESSO DI INSEGUIRE LA SUA PASSIONE…(VIDEO)

Annalisa Grandi per "www.corriere.it"

aaron philip 4

Aaron Philip ha 18 anni ed è nata ad Antigua. E il suo nome è entrato nella storia del mondo della moda: si tratta infatti della prima modella di colore, transgender e disabile a posare per la copertina di una rivista.

La storia

Di Aaron si era iniziato a parlare già nel 2018, quando aveva ottenuto il suo primo contratto con la celebre agenzia Elite Model Management. La prima volta nella storia, a cui si è aggiunta ora un’altra prima volta: quella in copertina su Paper Magazine. Aaron è infatti protagonista di una delle sette cover della rivista americana di moda dedicate al Pride.

aaron philip 3

La moda

Oltre 86 mila follower su Instagram, Aaron è nata con una paralisi cerebrale, è costretta sulla sedia a rotelle, ma non ha mai smesso di inseguire la passione e il sogno della moda. Fino a che, nel 2018, ha firmato il suo primo contratto. «Per tanto tempo è stato mostrato solo un tipo di corpo.

aaron philip 2

Ora siamo in un momento in cui ogni tipo di fisicità può essere ammirata e celebrata» aveva spiegato in un’intervista alla «Cnn», pur ammettendo «C’è ancora tanta mancanza di visibilità e di attenzione nei confronti delle persone disabili da parte del mondo della moda».

aaron philip 1

«Non dovrebbe essere la responsabilità di chi è emarginato battersi per far sentire la propria voce - aveva aggiunto - ma se può esserci un modo per farsi ascoltare, io lo faccio. E mi auguro che ogni ragazza come me possa vivere e fare il proprio lavoro».

