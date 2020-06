DIVIDED STATES OF AMERICA – CONTINUANO GLI SCONTRI NEGLI USA: A SEATTLE UN POLIZIOTTO METTE IL GINOCCHIO SUL COLLO DI UN MANIFESTANTE, COME SUCCESSO AL POVERO GEORGE FLOYD, MA UN COLLEGA LO SPOSTA – IN CALIFORNIA GLI AGENTI INTERVENUTI DURANTE UN SACCHEGGIO A UN NEGOZIO ARRESTANO LE PERSONE CHE STAVANO DIFENDENDO I TITOLARI…. - VIDEO

1 – MORTE FLOYD, SEATTLE: POLIZIOTTO METTE GINOCCHIO SUL COLLO DI UN MANIFESTANTE, UN COLLEGA LO FERMA

Da www.repubblica.it

Un video realizzato durante gli scontri avvenuti a Seattle per le proteste scatenate dalla morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio a Minneapolis, mostra un poliziotto che impedisce al suo collega di continuare a usare il ginocchio per bloccare un manifestante per il collo. Floyd è morto dopo essere stato trattenuto allo stesso modo, per oltre 8 minuti.

In questo caso, l'agente tiene il ginocchio sul collo dell'uomo per circa 13 secondi, prima che l'altro ufficiale afferri il ginocchio del collega e lo sposti. Intorno, le proteste dei presenti che urlano di smetterla di usare questo sistema. Il filmato, condiviso su twitter da un reporter, ha scatenato ulteriori critiche e condanne sui social.

2 – MORTE FLOYD, IL NEGOZIO STA PER ESSERE SACCHEGGIATO E CHIEDONO AIUTO ALLA POLIZIA: MA GLI AGENTI LI ARRESTANO

In questa cittadina nel distretto di Los Angeles, Van Nuys, la reporter della Fox documenta quello che sta succedendo: alcuni uomini hanno intenzione di saccheggiare un negozio di afroamericani. Un altro gruppo di uomini si è schierato con tanto di fucili davanti all'entrata per non farli entrare.

Viene chiamata la polizia: ma gli agenti prima non vedono i proprietari del negozio che si sbracciano chiedendo aiuto, poi arrestano chi si era messo a difesa del negozio, invece di cercare i giovani che volevano saccheggiarlo. In tutto questo la reporter prova a dire ai poliziotti che i saccheggiatori sono gli altri, ma gli agenti la zittiscono

