(AGR) I carabinieri hanno arrestato ad Ostia due balordi che si introducevano nelle case degli anziani per rubare con la scusa di distribuire gratuitamente delle mascherine. E’ accaduto oggi ad Ostia ponente, in via delle Zattere e l’intervento dei carabinieri del Gruppo Ostia, avvertiti da un condomino che ha sentito le grida d’aiuto di una donna anziana, ha impedito la rapina.

La notizia ha confermato quanto si andava dicendo nei giorni scorsi all’Axa ed a Casalpalocco, quando “girava” una notizia che avvertiva la presenza di malintenzionati che con la scusa delle mascherine provavano ad introdursi in casa per derubare il malcapitato. Non era, dunque, una fake news, anche se non poteva essere verificata.

Due giorni fa, infatti, il Presidente del Consorzio Axa, Pietro Ferranti, aveva ricevuto e pubblicato sul sito del Consorzio una informativa, che stavano girando per Axa Palocco delle persone che, con la scusa di dover consegnare delle mascherine donate dal comune, tentano di introdursi in casa. Senza prove certe che la notizia fosse veritiera e di conseguenza avrebbe comportato una denuncia, nel dubbio ha messo sull’avviso i consorziati.

Un informativa che da qualche giorno girava anche a Roma ed è stata rilanciata anche da alcuni TG. E torniamo ad Ostia, in via delle Zattere, quando attorno all’ora di pranzo i due hanno suonato al campanelli di una donna, chiedendo di aprirgli il portone perché dovevano consegnare delle mascherine donate dal comune.