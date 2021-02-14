DOGE FLASH - IL DIRETTORE DE "IL GIORNALE", ALESSANDRO SALLUSTI, POSITIVO AL COVID - AVVISATE LA SUA FIDANZATA PATRIZIA FU D'ASBURGO E IL SUO VICINO DI CASA BEPPE SALA...-
DOGE FLASH - IL DIRETTORE DE "IL GIORNALE", ALESSANDRO SALLUSTI, POSITIVO AL COVID - AVVISATE LA SUA FIDANZATA PATRIZIA FU D'ASBURGO E IL SUO VICINO DI CASA BEPPE SALA...-
LA PRIMA REGOLA PER IL SUCCESSO? AVERE UNA BOTTA DI CULO – BRYAN CRANSTON, IL PROTAGONISTA DI “BREAKING BAD”, RICORDA COME ARRIVÒ A RECITARE NELLA SERIE CULTO: “DOVEVAMO GIRARE UNA NUOVA STAGIONE DI MALCOLM IN THE MIDDLE; ERAVAMO TUTTI PRONTI. MA POI LA FOX DECISE DI NON PROCEDERE. SE AVESSI LAVORATO A QUELLA STAGIONE, NON AVREI POTUTO INTERPRETARE WALTER WHITE” – LA NUOVA SERIE “YOUR HONOR” E LA PREDILEZIONE PER I PERSONAGGI OSCURI
I SOLDI? NON PIU' SOTTO IL MATTONE MA DENTRO IL BITCOIN - LE CRIPTOVALUTE SONO IL NUOVO BENE RIFUGIO E UN PANIERE D’INVESTIMENTO MISTO CON ORO E BITCOIN RISULTA MENO RISCHIOSO DELLO S&P500, CHE DIPENDE DAI VARI CICLI DI QUANTITATIVE EASING MESSI IN CAMPO DALLA BCE - AL DI LÀ DELLA CONTRAPPOSIZIONE TRA SCETTICI E ENTUSIASTI, ORMAI LA MONETA DIGITALE NON RAPPRESENTA PIÙ SOLO UN’ALTERNATIVA ESOTICA...
GLI ITALIANI STANNO ARRIVANDO… (VIDEO) – NELLA FINALE DI PRADA CUP UNA LUNA ROSSA DA SBALLO: TRAVOLGE GLI INGLESI E VA 4-0 – SERVONO ALTRE 3 VITTORIE PER CONQUISTARE IL TROFEO E PER GUADAGNARSI IL DIRITTO DI ANDARE A SFIDARE I PADRONI DI CASA NEOZELANDESI DAL 6 MARZO – A RIPENSARE A QUELLO CHE AVEVA DETTO BEN AISLIE “LUNA ROSSA NON HA PUNTI DEBOLI”, FORSE IL BARONETTO INGLESE AVEVA GIÀ CAPITO TUTTO - IN SERATA IL GOVERNO AUSTRALIANO PROCLAMA IL LOCKDOWN PER 3 GIORNI. MERCOLEDÌ NON SI GAREGGIA – VIDEO
FUNERALINO – I VOLTI DEI "MINISTRABILI" DEM, ALLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, SONO TIRATI NON SOLO PER L'ULTIMO SALUTO A FRANCO MARINI, MA ANCHE PER L'INCERTEZZA SULLE SCELTE DI DRAGHI: "MA A TE HA CHIAMATO?", "NO A ME NO, NON HA CHIAMATO NESSUNO..." – L’OMELIA DEL VESCOVO DI RIETI, DOMENICO POMPILI: “È ARRIVATO A SFIORARE IL PRIMO SCRANNO DELLA REPUBBLICA, SENZA PERÒ MAI PERDERE IL CONTATTO CON L’ULTIMO DELLA SOCIETÀ” – TUTTE LE FOTO + VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO