LA PRIMA REGOLA PER IL SUCCESSO? AVERE UNA BOTTA DI CULO – BRYAN CRANSTON, IL PROTAGONISTA DI “BREAKING BAD”, RICORDA COME ARRIVÒ A RECITARE NELLA SERIE CULTO: “DOVEVAMO GIRARE UNA NUOVA STAGIONE DI MALCOLM IN THE MIDDLE; ERAVAMO TUTTI PRONTI. MA POI LA FOX DECISE DI NON PROCEDERE. SE AVESSI LAVORATO A QUELLA STAGIONE, NON AVREI POTUTO INTERPRETARE WALTER WHITE” – LA NUOVA SERIE “YOUR HONOR” E LA PREDILEZIONE PER I PERSONAGGI OSCURI