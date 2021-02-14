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GLI ITALIANI STANNO ARRIVANDO… (VIDEO) – NELLA FINALE DI PRADA CUP UNA LUNA ROSSA DA SBALLO: TRAVOLGE GLI INGLESI E VA 4-0 – SERVONO ALTRE 3 VITTORIE PER CONQUISTARE IL TROFEO E PER GUADAGNARSI IL DIRITTO DI ANDARE A SFIDARE I PADRONI DI CASA NEOZELANDESI DAL 6 MARZO – A RIPENSARE A QUELLO CHE AVEVA DETTO BEN AISLIE “LUNA ROSSA NON HA PUNTI DEBOLI”, FORSE IL BARONETTO INGLESE AVEVA GIÀ CAPITO TUTTO - IN SERATA IL GOVERNO AUSTRALIANO PROCLAMA IL LOCKDOWN PER 3 GIORNI. MERCOLEDÌ NON SI GAREGGIA – VIDEO

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