10 mar 2021 15:43

DOGE FLASH! – ANCHE CHIARA FERRAGNI VIENE RIMBALZATA! POCHI MINUTI FA L’INFLUENCER PER MANCANZA DI INFLUENZA HA PROVATO A ENTRARE NEL NEGOZIO DI “HERMES” NEL QUADRILATERO DELLA MODA DI MILANO, MA LE COMMESSE NON L'HANNO FATTA PASSARE. LA MOGLIE DI FEDEZ AVEVA UN CAFFÈ IN MANO E NON È STATA RICONOSCIUTA. OPPURE SÌ? AH NON SAPERLO…