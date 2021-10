DOLCETTO O DELITTO? - IN MESSICO, UNA RAGAZZA SI TRAVESTE DA FANTASMA. UN TIPO, SPAVENTATO DALLA VISIONE, HA APERTO IL FUOCO CONTRO LA RAGAZZA, AMMAZZANDOLA - LA VITTIMA SI AGGIRAVA PER LE STRADE STRADE DI NAUCALPAN DE JUAREZ, NEL SUD DEL PAESE, VESTITA DA “LA LLORONA”, UNO SPETTRO DELLE LEGGENDE FOLKLORISTICHE MESSICANE CHE VAGA SENZA PACE PIANGENDO I SUOI FIGLI MORTI, SPAVENTANDO I PASSANTI…

la llorona

Gerry Freda per www.ilgiornale.it

Una ragazza messicana è rimasta uccisa a causa di uno scherzo. La vittima stava infatti girando di sera per strada venerdì scorso "travestita da fantasma" quando è stata raggiunta da dei colpi di arma da fuoco. La bravata della giovane è stata filmata in diretta da un passante, che ha poi diffuso il video in rete.

la llorona

La polizia locale, che indaga sulla vicenda, non ha ancora rivelato l'identità della malcapitata e le uniche informazioni a disposizione dei media riguardano il fatto che la stessa avrebbe avuto tra i 20 e i 25 anni di età.

la llorona

La vittima dello scherzo si stava aggirando per le strade di Naucalpan de Juarez, nel sud del Paese, con indosso un abito e un velo bianchi. Lei, vestita così, intendeva impersonare un macabro personaggio dell'immaginario latinoamericano: "La Llorona", ossia un fantasma che si dice vaghi senza pace piangendo i suoi figli morti.

la llorona

Secondo il folklore, questa figura terrificante è condannata a peregrinare disperata per il mondo, in quanto si è macchiata della colpa di avere annegato i suoi due figli in un fiume in un impeto di rabbia dopo avere visto suo marito con un'altra donna.

la llorona

Con quel travestimento, la ragazza intendeva spaventare i residenti del quartiere cittadino di San Miguel Doram e, per rendere ancora più terrificante il proprio scherzo, gridava in continuazione con tono spettrale, mentre si aggirava per le strade, "ay mis hijos", che significa "oh figli miei".

La ragazza è stata alla fine uccisa dalla reazione violenta di un vicino spaventato dalla visione della finta "La Llorona". Il residente della zona, ha ricostruito la polizia, ha infatti aperto il fuoco contro l'apparente spettro, per poi fuggire in preda al panico.

la llorona

Le forze dell'ordine non hanno ancora comunicato arresti di soggetti implicati nell'omicidio, ma si sono limitate a fare sapere che le indagini sulla vicenda stanno andando avanti. Nel frattampo, il video della finta "La Llorona" che si aggira per il quartiere è stato condiviso più e più volte sui social media.

La tragedia in questione si è verificata mentre migliaia di messicani si stanno preparando per le celebrazioni del tradizionale Giorno dei Morti e di Halloween.

la llorona la llorona la llorona la-llorona la llorona

la llorona