24 mar 2021 20:23

UN DOLORE COSI’ GLANDE - IN UGANDA UNA DONNA FURIOSA HA STACCATO A MORSI IL PENE AL MARITO: PENSAVA CHE AVESSE PASSATO LA NOTTE CON UN’ALTRA - IL POVERO SIGNOR MUKAIRE, PADRE DI NOVE BAMBINI, STA LOTTANDO PER SOPRAVVIVERE, MENTRE IL SUO GINGILLO È STATO DATO PER SPACCIATO. SECONDO IL MEDICO SARÀ COSTRETTO A USARE UN CATETERE E NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI FARE SESSO. ALMENO LUI HA UNA SCUSA…