DOLORE SENZA FINE – A UN ANNO DI DISTANZA DAL SUICIDIO DELLA MARATONETA MAURA VICECONTE, LA SORELLA SIMONA, 45 ANNI, SI È TOLTA LA VITA ALLO STESSO MODO: LA DONNA SI È IMPICCATA ALLA RINGHIERA DELLE SCALE DEL PALAZZO DI TERAMO DOVE VIVEVA CON IL MARITO E I DUE FIGLI – ESATTAMENTE COME LA CAMPIONESSA, IL CUI CORPO FU TROVATO PENZOLONI DA UN ALBERO NEL GIARDINO DI CASA, NON HA LASCIATO ALCUN MESSAGGIO…

Da "www.corriere.it"

Morta come la sorella. Senza lasciare un biglietto. A un anno di distanza. Giovedì 13 febbraio si è suicidata Simona Viceconte, 45 anni, sorella di Maura Viceconte: la campionessa di maratona che si è tolta la vita proprio un anno fa, il 10 febbraio 2019.

Simona, come Maura, era originaria della Valsusa, ma si era trasferita a Teramo per seguire il marito, direttore di banca. Si è tolta la vita impiccandosi alla ringhiera delle scale del palazzo dove abitava, nel quartiere di Colleatterrato. Era mamma di due bambine e non ha lasciato biglietti o messaggi per motivare il tragico gesto. Proprio come Maura.

A distanza di un anno, l’una dall’altra, le due sorelle hanno preso la stessa strada. Maura aveva 51 anni, era stata campionessa italiana di maratona, specialità in cui aveva conquistato il bronzo europeo nel 1998 a Budapest e gareggiato ai Giochi di Sydney 2000. Aveva battuto un tumore dopo una lunga malattia, una storia che aveva raccontato in un documentario. Il 10 febbraio di un anno fa, subito dopo pranzo, era uscita per buttare la spazzatura nei cassonetti collocati lungo la strada.

Non vedendola rientrare dopo parecchio tempo, il compagno si è preoccupato ed era uscito a cercarla: l’ex atleta si era impiccata a un albero del giardino. Un suicidio pianificato che aveva lasciato sconvolta la famiglia (la Viceconte aveva un figlio di otto anni, Gabriele) e tutti coloro che la conoscevano. Gli amici di Maura avevano organizzato due momenti per ricordarla domenica 16: la festa del cross al parco La Mandria e la messa di suffragio a Chiusa San Michele. Ora dovranno piangere anche Simona.

Che, giovedì 13 febbraio, ne ha ripercorso i gesti: per impiccarsi Simona ha scelto la ringhiera delle scale del palazzo di casa. L’ha trovata una vicina che era appena rientrata dal portone principale. La Procura ha disposto un’autopsia per verificare le condizioni di salute e lo stato clinico della donna. La sua morte è destinata a restare un mistero, proprio come quella di Maura.

