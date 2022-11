17 nov 2022 15:16

UNA DONNA DI 88 ANNI, FIORETTA BIAZZI È STATA TROVATA MORTA A CASA, IN PROVINCIA DI MANTOVA – GLI INQUIRENTI STANNO INDAGANDO PER OMICIDIO VISTO CHE L'ABITAZIONE DELL'ANZIANA ERA MESSA A SOQQUADRO QUANDO UN PARENTE HA RITROVATO IL CADAVERE DELLA DONNA - SUL CORPO NON CI SONO SEGNI DI VIOLENZA, CHE IL SUO CUORE NON ABBIA RETTO A UN INTRUSO IN CASA?