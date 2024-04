DONNE, DITE ADDIO ALLA MASTURBAZIONE IN SOLITARIA: I SEX TOYS CINESI AD ALTA TECNOLOGIA PORTERANNO IL VOSTRO GODIMENTO A LIVELLI FANTASCIENTIFICI - SVAKOM, GRAZIE ALLE INNOVAZIONI PRESENTATE NEL CAMPO DELLA TELEDILDONICA, HA CREATO SEX TOYS COLLEGATI IN RETE CHE RICREANO INCONTRI SESSUALI VIRTUALI – UNO DEI SUOI MASTURBATORI PUÒ SINCRONIZZARSI CON IL VIDEO PER REPLICARE LE AZIONI SULLO SCHERMO IN UNA SORTA DI FILM A LUCI ROSSE...

Il piacere del futuro arriva dalla Cina. È qui che già oggi si produce il 70% dei sex toys utilizzati nel mondo […] la grande fiera dedicata al settore in svolgimento in questi giorni a Shanghai. E questo di più risponde soprattutto al nome di intelligenza artificiale, che rende e renderà sempre di più i sex toys degli smart toys in grado di far provare esperienze ai limiti della fantascienza. […] dalla Cina arrivano ora nuove applicazioni che intrecciano il lato smart al livello più avanzato dell'intelligenza artificiale.

Svakom, uno dei marchi cinesi più conosciuti all'estero, è conosciuto per le innovazioni presentate nel campo della teledildonica. Con sex toys collegati in rete si ricreano incontri sessuali virtuali. Uno dei suoi masturbatori può sincronizzarsi con il video per replicare le azioni sullo schermo in una sorta di film a luci rosse, sia con contenuti preprogrammati tramite l'app di Svakom, sia con un plug-in AI che guarda un video su siti approvati in tempo reale e lo imita.

L'azienda ha anche collaborato con aziende che offrono partner di fantasia di chatbot AI. Lasciando all'intelligenza artificiale il controllo del sex toy si ricrea il proprio partner creando un'interazione che potrebbe far pensare di superare la frontiera del sesso con un'intelligenza non umana, anche se quella del sesso con un robot resta ancora di difficile realizzazione.

Un altro caso è quello di Sistalk Technology […] ha sviluppato una funzionalità nella sua app che consente a una "fidanzata" I.A. di controllare un sex toy. L'app di Sistalk può funzionare come una piattaforma di social media, con gli utenti che socializzano e condividono i propri hobby e gusti. Possono anche scegliere di collegarsi virtualmente e controllarsi a vicenda i giocattoli sessuali.

Secondo gli esperti del settore, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sex toys potrebbe rendere l'esperienza molto più realistica con la sensazione di una "compartecipazione" non solitaria. […]

