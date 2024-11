LE DONNE IRANIANE HANNO TROVATO LA LORO EROINA: È UNA RAGAZZA CHE SI È SPOGLIATA IN UN CAMPUS UNIVERSITARIO DI TEHERAN IN SEGNO DI PROTESTA CONTRO IL REGIME TEOCRATICO – LA STUDENTESSA ERA STATA APPENA MOLESTATA DAGLI AGENTI DI SICUREZZA PER AVER INDOSSATO MALE L’HIJAB. È STATA PORTATA VIA DALLA POLIZIA, E TRASFERITA IN UNA LOCALITÀ SEGRETA… - VIDEO

ragazza si spoglia all universita?? islamica azad di teheran

Una donna iraniana è stata arrestata dopo essersi spogliata in pubblico in un campus universitario di Teheran, in segno di protesta contro il rigido codice di abbigliamento dell'istituto. Secondo Amnesty Iran la studentessa era stata appena molestata fisicamente dagli agenti di sicurezza per aver indossato l'hijab, obbligatorio, in modo scorretto.

In un video che circola su X da sabato, filmato da altri studenti universitari da un'aula che si affaccia sul cortile del campus dell'Università Islamica Azad, si vede la studentessa scalza e solo in biancheria intima discutere con gli agenti sicurezza del campus e passeggiare per il cortile.

Il video ha attirato molta attenzione online, con tante persone che hanno applaudito la ragazza per la sua “audacia” e il suo “coraggio”. […]

ragazza si spoglia all universita?? islamica azad di teheran

In un post su X Amnesty Iran ha chiesto il suo rilascio immediato e incondizionato. L'organizzazione ha chiesto di proteggere la donna da “torture e altri maltrattamenti” in attesa del suo rilascio e ha chiesto che le venga garantito l'accesso alla famiglia e a un avvocato.

[…] Il responsabile delle relazioni pubbliche dell'università, Syed Amir Mahjoub, ha dichiarato che gli agenti di sicurezza hanno consegnato la studentessa alla polizia e ha negato che ci sia stato uno scontro fisico. Ha aggiunto che le prime indagini hanno rivelato che la donna soffre di un disturbo psicologico ed era in grave difficoltà.

In precedenza, alcune fonti giornalistiche avevano riferito che la donna era stata arrestata da agenti dei servizi segreti e trasferita in una località non rivelata. Un giornale locale affiliato all'università ha riferito che la donna è stata trasferita in un ospedale psichiatrico.

ragazza si spoglia all universita?? islamica azad di teheran 2 proteste delle donne iraniane contro khamenei