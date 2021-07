DOPO LA FINALE DELL'EUROPEO SCONTRI TRA TIFOSERIE: ITALIANI E INGLESI SI SONO AFFRONTATI NEL WEST END - LA POLIZIA E' RIUSCITA A FERMARE LE PROVOCAZIONI E A EVITARE UNA RISSA DI MASSA, MA GLI EPISODI SI SONO MOLTIPLICATI IN TUTTA LA CITY - PER ADESSO LA POLIZIA HA ARRESTATO 49 PERSONE MA SI CERCANO ANCORA I FACINOROSI CHE HANNO FORZATO L'INGRESSO A WEMBLEY E SONO ENTRATI ALLO STADIO SENZA BIGLIETTO... - VIDEO

Le strade di Londra hanno vissuto un momento di anarchia la scorsa notte, dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra: le due tifoserie infatti si sono scontrate a Piccadilly Circus e Leicester Square mentre la polizia antisommossa ha lottato per disperdere la folla.

Un video scioccante mostra tifosi turbolenti con le bandiere di Inghilterra e Italia che si spingono a vicenda nel West End della capitale prima che scoppi una rissa di massa. La polizia antisommossa ha dovuto combattere per contenere il caos, come si vede dai pubblicati sui social media dai passanti che mostravano fan fuori controllo arrampicarsi sui lampioni, accendere razzi e spingersi.

Scotland Yard ha dichiarato di aver effettuato 49 arresti mentre controllava la finale degli Europei e ha lanciato un'indagine urgente per trovare i tifosi di calcio senza biglietto che hanno fatto irruzione attraverso le barriere di sicurezza dello stadio di Wembley e sono entrati nel campo pochi istanti prima della partita dell'Inghilterra contro l'Italia.

Nel loro tweet hanno scritto: «La nostra operazione di polizia per la finale di #Euro2020 sta volgendo al termine. Grazie alle decine di migliaia di fan che hanno avuto buon umore e si sono comportati in modo responsabile. Abbiamo effettuato 49 arresti durante il giorno per una serie di reati. Avremo ufficiali a portata di mano per tutta la notte. In modo frustrante, 19 dei nostri agenti sono rimasti feriti mentre affrontavano folle instabili. Questo è del tutto inaccettabile».

I filmati dall'interno di Wembley hanno mostrato quello che è stato riferito essere un fan italiano preso a pugni a terra e preso a calci dai sostenitori dei Three Lions che sono esplosi nell'atrio. Altri fan sulla scena hanno detto che la vittima era inglese e che gli intrusi si stavano scagliando contro chiunque potessero colpire.

Il Met è stato persino costretto a rilasciare una dichiarazione che smentiva le voci diffuse sui social media secondo le quali fino a 12 persone sarebbero state accoltellate nell'East London. La squadra della polizia di Barking e Dagenham ha dichiarato su Twitter che c'è stato un incidente intorno alle 18:30, ma che non ci sono stati feriti.

Dopo la partita, centinaia di italiani sono stati visti festeggiare anche a Piccadilly Circus, alcuni dei quali indossavano magliette con la scritta "It's coming Rome". Altri tifosi erano in lacrime nella fan zone di Trafalgar Square dopo i tiri dal dischetto mancati dai giocatori dell'Inghilterra.

