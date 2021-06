DOPO LA GERMANIA, ANCHE IL REGNO UNITO DECIDE DI NON VACCINARE I BAMBINI - SECONDO GLI SCIENZIATI CHE SI OCCUPANO DI SALUTE PUBBLICA, NON CI SONO ANCORA "SUFFICIENTI DATI" SUI RISCHI A LUNGO TERMINE NEI PIU' PICCOLI - E LA POSSIBILITA' DI MORIRE DI COVID PER GLI UNDER 18 E' UNA SU UN MILIONE - SECONDO I MEDICI INGLESI È PIÙ IMPORTANTE RAGGIUNGERE GLI ADULTI FRAGILI E CONVINCERE QUELLI DIFFIDENTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

La Gran Bretagna ha deciso di non somministrare i vaccini contro il Covid ai bambini. Gli esperti di salute pubblica hanno chiesto più dati sui rischi prima di espandere la campagna vaccinale alle fasce più giovani.

VACCINI GIOVANI

Gli esperti del Comitato congiunto sulla vaccinazione hanno sollevato «serie preoccupazioni etiche» sull’inoculazione ai più piccoli per via del basso rischio di contrarre la malattia. Il gruppo rilascerà nuove linee guida sull’argomento entro la fine della settimana.

Gli scienziati esorteranno il governo ad aspettare ulteriori dati sulla sicurezza del vaccino dagli Stati Uniti e da Israele, dove la campagna è già in corso. Il ministro Liz Truss ha detto questa mattina che Downing Street terrà in grande conto le osservazioni del panel, che li ha aiutati a uscire dalla pandemia.

VACCINI GIOVANI

Il professor Calum Semple di SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies), esperto in medicina delle epidemie presso l'Università di Liverpool, si è detto contrario alla vaccinazione dei 14 milioni di bambini nel Regno Unito. Ma gli esperti sono divisi sull'argomento, alcuni insistono sul fatto che vaccinare i più piccoli aiuterebbe ad affrontare la variante indiana.

Il vaccino di Pfizer è già stato approvato per i giovani dai 12 ai 15 anni dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) del Regno Unito.

VACCINI GIOVANI

Ma non è ancora stato implementato nel Regno Unito perché i ministri non hanno dato il via libera all'espansione. Il vaccino di Pfizer è già utilizzato sui bambini negli Stati Uniti, ma aumentano le preoccupazioni che possa essere collegato a danni cardiaci nei giovani adulti.

Negli Stati Uniti sono stati segnalati circa 226 casi di miocardite e pericardite a seguito di iniezioni di Pfizer e Moderna, per lo più in uomini con un'età media di 24 anni. Il vaccino di Moderna è pronto per l'approvazione nella stessa fascia di età ed entrambe le società, così come Johnson & Johnson, hanno iniziato le prove per i minori di 12 anni.

VACCINI GIOVANI

I genitori britannici hanno già preso in considerazione i piani per inoculare i bambini, con 50.000 persone che hanno firmato una petizione contro le vaccinazioni Covid per i giovani.

Oggi, una fonte di Whitehall ha dichiarato al Telegraph: «Nessuno darà il via libera alla vaccinazione di massa dei bambini in questa fase. Gli scienziati vogliono vedere più dati dagli Stati Uniti e altrove prima di prendere una posizione ferma in entrambi i casi. Il JCVI vorrà valutare i benefici rispetto ai rischi prima di vaccinare i bambini e vuole più dati».

VACCINI GIOVANI

Nel frattempo, il professor Semple ha affermato di «aver deciso di non vaccinare i bambini» a causa del loro basso rischio di malattie gravi. Parlando oggi al programma Today di BBC Radio 4, ha affermato che darà la priorità alla vaccinazione difficile per raggiungere le persone vulnerabili nel Regno Unito e all'invio di dosi all'estero.

Il professor Semple ha dichiarato: «La prima cosa da ricordare qui è che il rischio di morte è uno su un milione. E non è una cifra che sto cogliendo dall'aria come una sorta di media o congettura. Questo è un rischio quantificabile».

VACCINI GIOVANI

«Quindi stiamo parlando di vaccinare i bambini principalmente per proteggere la salute pubblica e ridurre la trasmissione ed è accettato che gli adolescenti che sono biologicamente più simili agli adulti hanno maggiori probabilità di trasmettere, ma i bambini più piccoli in realtà no.

Dovremmo spingere il vaccino tra le braccia di adulti difficili da raggiungere e spendere sforzi per persuadere gli adulti esitanti ad farsi vaccinare. E se abbiamo ancora molte dosi, dovremmo inviarle a paesi in Europa, Africa e Asia dove non ne hanno abbastanza».

VACCINI GIOVANI

Ha aggiunto che la diffusione della variante indiana 'Delta' nelle scuole non dovrebbe essere motivo di preoccupazione perché non causa malattie più gravi nei giovani.