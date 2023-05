DOPO MILANO, LIVORNO: SPUNTA UN ALTRO VIDEO DI BRUTALE PESTAGGIO DELLE FORZE DELL’ORDINE – UN RAGAZZO È STATO IMMOBILIZZATO E POI PRESO A CALCI IN FACCIA DA UN CARABINIERE PER AVER PROVATO A SCAPPARE ALL’ARRESTO - L’ARMA HA DICHIARATO CHE “IL COMPORTAMENTO DEL MILITARE NON È IN LINEA CON I VALORI DEI CARABINIERI. È STATO TRASFERITO A INCARICO NON OPERATIVO” – È IL SECONDO CASO IN DUE GIORNI: IERI A MILANO UNA TRANS È STATA PRESA A MANGANELLATE DAI VIGILI MENTRE ERA STESA PER TERRA…

Un calcio in faccia, sferrato da un carabiniere ad un giovane appena fermato e immobilizzato in quel momento da un altro militare dell'Arma. Questo si vede da un video che ha iniziato a girare nella mattinata di oggi giovedì 25 maggio su Telegram, sul canale 'Welcome to Favelas', immagini che nel giro di pochi istanti hanno invaso il web e hanno subito provocato una reazione dell'Arma che adesso "valuterà - spiegano dal comando provinciale - con la massima serenità il comportamento perché non in linea con le procedure".

Il video, della durata di circa un minuto e dieci secondi, mostra come il ragazzo a terra, ormai bloccato, venga colpito con un calcio in faccia da un carabiniere. Il giovane, durante il fermo, continua a parlare: "Così no, mi fai male alla gamba. La gente mi guarda, ora fanno le foto".

Secondo quanto emerso il ragazzo aveva messo a segno un furto ieri mercoledi 24 maggio al supermercato Esselunga, dove aveva rubato del materiale elettronico. Lo hanno scoperto e hanno chiamato il 112. Quando i militari dell'Arma sono arrivati il giovane è scappato, lo hanno rincorso e il militare più giovane è riuscito a bloccarlo a terra, poi è arrivato il secondo collega, quello che, come si vede nel video, ha sferrato il calcio. […]

«Tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell'Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo». È quanto fa sapere l'Arma dei Carabinieri, interpellata sul video choc del militare che, a Livorno, dà un calcio alla testa a un uomo in arresto.

