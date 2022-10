12 ott 2022 10:38

DOPO NORD STREAM UN NUOVO SABOTAGGIO? – C’È UNA PERDITA NELL'OLEODOTTO POLACCO DRUZHBA CHE TRASPORTA IL PETROLIO DALLA RUSSIA ALL'EUROPA – LA SOCIETÀ POLACCA PERN: “QUESTA È LA VIA PRINCIPALE ATTRAVERSO LA QUALE IL GREGGIO RUSSO RAGGIUNGE LA GERMANIA” – UNA DELLE DUE LINEE DELLA STRUTTURA HA INTERROTTO IL POMPAGGIO, L'ALTRA RIMANE OPERATIVA – NON SI CONOSCONO ANCORA LE CAUSE DEL GUASTO...