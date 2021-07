DOPO LE PROTESTE, LA POLIZIA CUBANA PATTUGLIA L'AVANA - SECONDO IL GOVERNO LA MANIFESTAZIONE E' STATA ALIMENTATA SUI SOCIAL MEDIA DAI CUBANI NEGLI STATI UNITI - DURANTE LE CONTESTAZIONI IL GOVERNO HA OSCURATO INTERNET PER IMPEDIRE AI MANIFESTANTI DI COMUNICARE FRA LORO E CON L'ESTERNO - SOLIDALE BIDEN: "SIAMO CON IL POPOLO CUBANO E IL SUO STRENUO APPELLO ALLA LIBERTA'"

Dagotraduzione dall’Ap

Lunedì grandi contingenti di polizia cubana hanno pattugliato la capitale dell'Avana dopo le proteste in tutta la nazione insulare contro la carenza di cibo e i prezzi elevati durante la crisi del coronavirus. Il presidente di Cuba ha affermato che le manifestazioni sono state fomentate sui social media dai cubani americani negli Stati Uniti.

Le proteste di domenica sono state una delle più grandi manifestazioni di sentimento antigovernativo nel paese. Cuba sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, per via delle sanzioni statunitensi imposte dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, e per l’epidemia di coronavirus.

Molti giovani hanno preso parte alle manifestazioni all'Avana. Le proteste si sono svolte anche altrove sull'isola, anche nella piccola città di San Antonio de los Baños, dove le persone si sono opposte alle interruzioni di corrente e sono state visitate dal presidente Miguel Díaz-Canel. È entrato in alcune case, dove ha risposto alle domande dei residenti.

Le autorità sembravano determinate a porre fine alle manifestazioni. Più di una dozzina di manifestanti sono stati arrestati, incluso un importante dissidente cubano che è stato preso dalla polizia mentre cercava di partecipare a una marcia nella città di Santiago, 900 chilometri a est. I manifestanti hanno interrotto il traffico nella capitale per diverse ore fino a quando alcuni hanno lanciato sassi e la polizia è intervenuta.

Il servizio Internet è stato altalenante, forse per impedire ai manifestanti di comunicare tra loro. «Abbiamo visto come la campagna contro Cuba è cresciuta sui social media nelle ultime settimane», ha detto lunedì Díaz-Canel in un'apparizione televisiva nazionale in cui era presente anche il suo intero governo. «È così che si fa: cerca di creare insoddisfazione manipolando emozioni e sentimenti».

In una dichiarazione lunedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che i manifestanti cubani stanno affermando i loro diritti fondamentali. «Stiamo con il popolo cubano e il suo strenuo appello alla libertà e al sollievo dalla tragica morsa della pandemia e dai decenni di repressione e sofferenza economica a cui è stato sottoposto dal regime autoritario di Cuba», ha affermato Biden. Gli Stati Uniti esortano il governo cubano a servire il proprio popolo «piuttosto che ad arricchirsi», ha aggiunto Biden.

Il vice portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq lunedì ha sottolineato la posizione delle Nazioni Unite «sulla necessità di rispettare pienamente la libertà di espressione e di riunione pacifica, e ci aspettiamo che sarà così».

Le manifestazioni sono state estremamente insolite su un'isola dove è tollerato poco dissenso contro il governo. L'ultima grande manifestazione pubblica di malcontento, per le difficoltà economiche, ha avuto luogo quasi 30 anni fa, nel 1994. L'anno scorso ci sono state piccole manifestazioni di artisti e altri gruppi, ma niente di così grande o diffuso come quello scoppiato lo scorso fine settimana.

Nella protesta dell'Avana di domenica, la polizia inizialmente è rimasta indietro mentre i manifestanti cantavano "Libertà!" "È abbastanza!" e "Unisciti!" Un motociclista ha tirato fuori una bandiera degli Stati Uniti, ma gli è stata strappata da altri. «Siamo stufi delle code, delle carenze. Ecco perché sono qui», ha detto un manifestante di mezza età all'Associated Press. Ha rifiutato di identificarsi per paura di essere arrestato in seguito.

Più tardi, circa 300 manifestanti filo-governativi sono arrivati con una grande bandiera cubana, gridando slogan a favore del defunto presidente Fidel Castro e della rivoluzione cubana. Alcuni hanno aggredito un videogiornalista di AP, rompendogli la macchina fotografica. Il fotoreporter di AP Ramón Espinosa è stato poi picchiato da un gruppo di agenti di polizia in uniforme e abiti civili; ne è uscito con un naso rotto e una ferita all'occhio.

La manifestazione è cresciuta fino a poche migliaia nelle vicinanze di viale Galeano e i manifestanti hanno incalzato nonostante alcune accuse da parte di agenti di polizia e raffiche di gas lacrimogeni. Le persone in piedi su molti balconi lungo l'arteria centrale nel quartiere Centro Habana hanno applaudito i manifestanti che passavano. Altri si sono uniti alla marcia.

A circa 2 ore e mezza dall'inizio della marcia, alcuni manifestanti hanno tirato su dei ciottoli e li hanno lanciati contro la polizia, a quel punto gli ufficiali hanno iniziato ad arrestare le persone e i manifestanti si sono dispersi. I giornalisti di AP hanno contato almeno 20 persone che sono state portate via in auto della polizia o da individui in abiti civili.

Sebbene molte persone abbiano cercato di estrarre i loro cellulari e trasmettere la protesta in diretta, le autorità cubane hanno interrotto il servizio Internet per tutto il pomeriggio di domenica. Lunedì, le autorità cubane stavano bloccando Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegram, ha affermato Alp Toker, direttore di Netblocks, una società di monitoraggio di Internet con sede a Londra.

«Questa sembra essere una risposta alla protesta alimentata dai social media», ha detto. Twitter non sembra essere bloccato, anche se Toker ha notato che Cuba ha la capacità di tagliarlo se lo desidera.