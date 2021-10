DOPO SALVINI, MELONI, LANDINI, GRILLO, IL VIDEO IN CUI CONTE RICORDA CHE IL M5S HA CHIESTO TAMPONI GRATUITI – IL NO DEL MINISTRO ORLANDO: “COSÌ SMENTIREMMO L’ORIENTAMENTO SEGUITO FINORA DAL GOVERNO” – IACOBONI TWEET: “RIFIUTANO IL VACCINO GRATUITO, CHE PAESI POVERI NEL MONDO AGOGNANO SENZA AVERNE A SUFFICIENZA, E VOGLIONO CHE NOI PAGHIAMO A LORO I TAMPONI” – CAOS NEL 5 STELLE, IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO SIBILIA STOPPA GRILLO: "CHI OGGI NON HA IL GREEN PASS È UN NO-VAX" - LA POSIZIONE DI OSCAR FARINETTI - VIDEO

Il comico genovese ha fatto due calcoli ed è arrivato a una conclusione: in sostanza ritiene che se lo Stato decidesse di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa un miliardo di euro fino a dicembre 2021. La posizione di Grillo però non combacia con quella del pentastellato Carlo Sibilia. Il sottosegretario all'Interno in quota 5 Stelle sostiene invece che, ammesso e non concesso che ci sia un miliardo a disposizione, sarebbe opportuno utilizzare le risorse "per aiutare le famiglie che hanno avuto decessi a causa della pandemia". Anche perché Sibilia ha detto che chi oggi non ha il green pass "è un no-vax".

LA POSIZIONE DI FARINETTI

DA Un Giorno da Pecora

“Noi rispettiamo la legge: chi ha il green pass viene a lavorare, chi non ce l'ha non può venire”. Lo dice l'imprenditore e patron di Eataly Oscar Farinetti, che oggi è intervenuto al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Alcune imprese hanno deciso di pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati. Lei come la pensa? “ Noi non lo faremo, non vogliamo disincentivare il vaccino ma anzi vogliamo incentivarli al massimo. Se invece facessimo così, tutti farebbero i tamponi e nessuno si vaccinerebbe”.

