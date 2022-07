DOPO LA SEPARAZIONE, NON C’È ANCORA UN ACCORDO TRA TOTTI E ILARY SU COME DIVIDERE I BENI.

Ilary è in vacanza in Tanzania con la sorella Silvia e i figli, Francesco a Roma circondato dai suoi amici più stretti, le persone che gli sono sempre accanto e di cui si fida di più. A una settimana, poco meno, dai due comunicati stringati con cui annunciano la loro separazione, Totti e Blasi sono lontani, lontanissimi. Non solo fisicamente. Non c’è ancora, infatti, un accordo su come dividere il cospicuo patrimonio. Pare che ad Ilary andrà la mega villa dell’Eur (25 stanze con doppia piscina e campo da padel), dove starà con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, ma sul resto si sta ancora trattando. O meglio, si è in attesa del ritorno di Ilary dalla Tanzania.

Così l’eterno capitano si sta facendo coccolare dagli amici di sempre. Primo tra tutti Vincent Candela, il francese ex compagno di squadra alla Roma, ora partner di doppio sui campi di padel del Fight club, il circolo di Vincent nella periferia sud della Capitale. «Non si perde mai, si vince o si impara», ha scritto Candela su Instagram dopo l’ultima partita insieme, per molti un messaggio neanche troppo velato all’amico Francesco.

Poi Giancarlo Pantano, 45 anni, ex calciatore alla Cisco Roma, Pistoiese, Latina e altre, cresciuto da bambino insieme a Totti. Sono inseparabili, ora lui lavora al Totti Sporting Club ed è talent scout nella 10 Management, l’agenzia creata da Francesco che scova talenti nel calcio. Pare ci fosse proprio Pantano seduto accanto a Noemi, la presunta nuova fiamma di Totti, allo stadio di Tirana per la finale di Conference League vinta dalla Roma.

Vito Scala, lo storico preparatore fisico di Francesco, è sempre una figura importante. La famiglia, per Totti, significa anche il fratello Riccardo e il cugino Angelo Marrozzini, per lui come un secondo fratello. Poi mamma Fiorella, dicono rattristata dalla separazione con Ilary soprattutto per i tre nipoti, non tanto per l’addio a una nuora con cui non si era mai presa. Un piccolo mondo a parte, che a una settimana dalla separazione sembra già lontanissimo da Ilary e dal suo clan.

IL CERCHIO MAGICO DI TOTTI

"Chi trova un amico, trova un tesoro". Chi ce l'ha da tempo, se lo tiene stretto, soprattutto nei momenti più difficili. Senza dubbio la pensa così Francesco Totti, l'ex capitano della Roma, arrivato al capolinea della sua storia d'amore con Ilary Blasi. Cambio di casa, di abitudini e di orizzonti, ma con gli amici di sempre al suo fianco.

Come Vincent Candela, campione d'Italia con la Roma, d'Europa e del Mondo con la Francia, dov'è nato, nel profondo sud della nazione transalpina. Ma più che francese sembra nato a Testaccio, solo la pronuncia, ancora incerta dopo diversi anni trascorsi a Roma, svela realmente le sue origini. Ma dal campo, dal gennaio 1997, a oggi, ha sempre rappresentato per Totti un punto di riferimento: solare, con la battuta sempre pronta, Vincent lo ha accompagnato ovunque, dai tornei internazionali delle vecchie leggende del calcio ai campi di padel fino all'area scouting della CT10 Management.

E se un tempo imbattersi in questa coppia risultava assai complicato, ora vi basterà fare un salto al Fight Club Padel in zona Morena, presto in gestione dal francese. Li troverete lì, set dopo set, nel cercare di battere ogni avversario che si presenti. Non è troppo amante del padel, ma grande appassionato di calcio, visto anche il suo passato, l'altro baluardo nella vita dell'ex capitano giallorosso.

Parliamo di Giancarlo Pantano, ex calciatore con un passato con le maglie di Pistoiese, Cisco Lodigiani, Igea, Latina, Frascati e Fidene fino al 2011, quando ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Giancarlo l'ha conosciuto ragazzo, lo ha visto diventare uomo e poi leggenda, ma per lui è rimasto sempre Francesco. Ora guida la squadra della Lega Calcio a 8 fondata dal simbolo giallorosso, la Totti Sporting Club, dove ogni tanto continua ad affacciarsi in campo anche l'ex numero 10, regalando gol e giocate.

Ma non solo, perché Pantano fa anche parte dello staff della CT10 Management, come Talent Scout. E qualcuno mormora che sulle tribune dello stadio di Tirana vicino a lui ci fosse anche la nuova fiamma di Totti. D'altronde gli amici fidati a questo servono, per affidargli le cose più preziose. E nell'universo di Francesco che cambia, nuove sfide e responsabilità si affacciano, ma sa di poter contare sugli amici di sempre.

