DOPO LA SPARATORIA È GARA A CHI LA SPARA PIÙ GROSSA - GIRANO ASSURDE TEORIE DEL COMPLOTTO SULLA STRAGE IN TEXAS: QUALCUNO PARLA DI MASSACRO FAKE E SOSTIENE CHE I GENITORI DEI 19 BAMBINI UCCISI FOSSERO "ATTORI", INSOMMA TUTTA UNA SCENEGGIATA PER LIMITARE L'USO DELLE ARMI - ALTRI HANNO DIFFUSO LA BUFALA CHE L'ASSASSINO, SALVADOR RAMOS, FOSSE UN MIGRANTE O UN TRANS, PER ALIMENTARE L'ODIO CONTRO LE MINORANZE...

(ANSA) - Diversivo per spostare forze dell'ordine dal confine con il Messico? Macabra sceneggiata per indignare il pubblico sul diritto di portare armi? I genitori delle 19 piccole vittime? "Erano attori". E lo stragista, Salvador Ramos? "Un trans", oppure "un migrante".

Nelle ore dopo la strage di Uvalde, costata la vita a 19 bambini e due maestre, la disinformazione vola sul Web. Personaggi dell'estrema destra hanno propagato le bufale su piattaforme come Gab, 4chan e Reddit, ma anche Twitter, senza fornire prove o con prove chiaramente false.

Era successo dieci anni fa, dopo il massacro di 27 persone tra cui 20 bambini alla scuola elementare Sandy Hook di Newtown in Connecticut: Alex Jones, uno dei più noti complottisti d'America, lanciò la teoria che quel massacro fosse stato orchestrato dalle forze federali con attori nella parte dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime.

Jones ci ha campato per anni, ma la bufala, a scoppio ritardato, gli è costata cara: il complottista ha perso - ma solo l'anno scorso - quattro cause dei parenti delle vittime e ha visto il suo sito Infowars finire in bancarotta.

Sandy Hook fu una palestra per i burattinai della disinformazione: per anni i genitori dei bambini uccisi sono stati tormentati dai seguaci di Jones che li accusavano di aver approfittato sulla tragica vicenda.

Da allora è diventato un motivo ricorrente ad ogni sparatoria di massa: negare che la strage sia avvenuta come strategia di chi, dietro le quinte, si oppone a modifiche delle leggi sulle armi.

Altre agende sono entrate in gioco dopo Uvalde: ore dopo l'attacco, un post sulla piattaforma di estrema destra 4Chan ha sostenuto che Ramos fosse un trans accompagnando la bufala con foto di un uomo vestito da donna.

A rilanciare l'affermazione sono stati canali Telegram di gruppi di estrema destra come i Proud Boys dove la causa della sparatoria è stata attribuita a una terapia ormonale andata male.

"Non abbiamo prove, ma con tutte queste foto? Qui gatta ci cova", ha detto Stacy Washington, conduttore sulla radio satellitare SiriusXM dello show "Stacy on the Right".

Attacco ai trans dunque, i cui diritti in questi giorni sono minacciati in tribunale e sulla strada, ma anche ai migranti, tema rovente per il Texas del muro di Donald Trump. "Ha varcato illegalmente il confine?", ha chiesto Code for Vets, un'organizzazione di reduci su Twitter, additando "la grave crisi di sicurezza dell'America", nonostante le autorità, tra cui il senatore statale Roland Gutierrez, avessero confermato che Ramos era nato in North Dakota.

