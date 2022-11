13 nov 2022 15:00

DOPO LA SVEGLIA ALLE ELEZIONI DI MID-TERM TRUMP SI CONSOLA PORTANDO AL'ALTARE LA FIGLIA - TIFFANY SI È SPOSATA CON MICHAEL BOULOS – LA CERIMONIA, TUTTO TRANNE CHE SOBRIA, È STATA CELEBRATA A NELLA MEGA VILLA DEL PUZZONE A MAR-A-LAGO – ALL’EVENTO SI SONO ATTOVAGLIATI LA BELLEZZA DI 800 INVITATI TRA I QUALI ANCHE L'ALTRA FIGLIA IVANKA CON IL GENERO JARED KUSHNER I CUI RAPPORTI CON "THE DONALD" NON SONO DEI MIGLIORI – TRUMP NON HA BADATO A SPESE, LA CERIMONIA SAREBBE COSTATA CIRCA UN MILIONE DI DOLLARI - VIDEO