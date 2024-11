DOPO LA VITTORIA DI TRUMP, I SUPREMATISTI BIANCHI PASSANO ALL'ATTACCO - MOLTI AFROAMERICANI SOSTENGONO DI AVER RICEVUTO MESSAGGI RAZZISTI DA UN MITTENTE SCONOSCIUTO: "ANDATE A RACCOGLIERE COTONE NELLE PIANTAGIONI" - LA DENUNCIA DEL GRUPPO PER I DIRITTI UMANI "NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE": "ELEGGERE UN PRESIDENTE CHE HA ABBRACCIATO E INCORAGGIATO L'ODIO PORTA A QUESTO…" - L'FBI APRE UN'INDAGINE

FBI APRE UN'INDAGINE SU MESSAGGI RAZZISTI IN 21 STATI USA

(ANSA) - L'Fbi ha avviato un'indagine sui messaggi razzisti inviati ai neri americani in tutto il Paese dopo la vittoria di Donald Trump in 21 stati tra cui North Carolina, Virginia, Alabama e Pennsylvania, come denunciato dal gruppo americano per i diritti umani National Association for the Advancement of Colored People (Naacp). Lo riferisce la Cnn.

ANDATE RACCOGLIERE COTONE', MESSAGGI SHOCK

(ANSA) - Il gruppo americano per i diritti umani National Association for the Advancement of Colored People (Naacp), ha condannato i "messaggi razzisti" che sarebbero stati inviati ai neri americani in tutto il Paese dopo la vittoria di Donald Trump in diversi stati tra cui North Carolina, Virginia, Alabama e Pennsylvania.

Secondo l'associazione, i messaggi inviati da un mittente sconosciuto invitavano i neri a "spostarsi in una piantagione per raccogliere cotone". "La realtà è che eleggere un presidente che, storicamente, ha abbracciato e, a volte, incoraggiato l'odio, porta a questo", ha affermato Derrick Johnson, il capo del gruppo per i diritti civili. L'Fbi ha affermato di essere "a conoscenza" dei "messaggi razzisti", ma non ha precisato se ha avviato un'indagine